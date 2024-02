5 funkcí z iOS 17, které by měl znát každý

Okamžité sdílení obsahu

iPhony s operačním systémem iOS 17.2 a novějším umožňují uživatelům rychlé a efektivní sdílení obsahu. Funkce nese název NameDrop a umožňuje sdílení obsahu mezi dvěma kompatibilními zařízeními přiložením. Na vašem iPhonu by měla být aktivována ve výchozím nastavení, zkontrolovat to můžete v Nastavení -> Obecné -> AirDrop, kde by v sekci Sdílení zahájíte měla být aktivována položka Přiblížením zařízení k sobě.