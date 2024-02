Zajímavé iOS aplikace, které stojí za pozornost: Pomocník pro vaření, AI popisky k fotkám a správa úkolů

Tatask

Hledáte opravdu chytrou aplikaci pro správu vašich úkolů? Vyzkoušejte Tatask. S intuitivně strukturovaným přístupem k plánování dne a projektů od společnosti Tatask toho zvládnete více za kratší dobu. S touto aplikací si snadno rozdělíte náročné projekty do jednoduchých kroků a zjistíte, že děláte obrovské pokroky, aniž byste o tom přemýšleli. Vkládejte své úkoly do dílčích úkolů i mimo ně podobně jako složky v počítači, abyste si mohli vše rozdělit a soustředit se na to, co je důležité. Čím menší jsou vaše úkoly, tím snadněji je dokončíte a tím menší je pravděpodobnost, že budete otálet.

Aplikaci Tatask stáhnete bezplatně zde.