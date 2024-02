14 hlavních filmových a seriálových novinek, které letos dorazí na  TV+

Společnost Apple nepolevuje a i nadále připravuje pro předplatitele své streamovací služby  TV+ nový obsah – ať už se jedná o převzaté pořady, nebo o původní tvorbu. Tento měsíc Apple konečně oficiálně oznámil, jaká bude programová nabídka streamovací služby  TV+ pro letošní rok. Na co všechno se můžeme těšit? Mohlo by vás zajímat Chcete Apple TV+ na 2 měsíce zdarma? Stačí splnit tyto podmínky Vše o Apple Jiří Filip 16. 1. 2024 The New Look (14. února) Příběh snímku The New Look se odehrává během nacistické okupace Paříže za druhé světové války a vypráví o průlomovém otisku Christiana Diora v oblasti krásy a módy. Diorův úspěch ohrožuje vládu Chanelu jako nejslavnějšího módního návrháře na světě. Příběh sleduje Diorovy současníky a soupeře a oděvy, které Dior vytvořil díky spolupráci s Domem Dior. Ve filmu hrají Maisie Williams, John Malkovich, Emily Mortimer, Claes Bang a Glenn Close.

Dynasty: New England Patriots (16. února) Připravovaný dokumentární seriál nabízí exkluzivní přístup k rozhovorům s Robertem Kraftem, Billem Belichickem a Tomem Bradym a k postřehům bývalých i současných hráčů, trenérů, vedoucích pracovníků, ligových funkcionářů a novinářů. Zkoumá dvacetiletou cestu Patriots od šesti vítězství v Super Bowlu až po vnitřní rozpory. Seriál přináší zasvěcený pohled na cestu ke slávě, od apartmá majitele až po šatnu.

Snoopy Presents: Welcome Home, Franklin (16. února) Příběh o původu oblíbené postavičky Franklina vysvětluje, jak si získává nové přátele. Franklin se kvůli otcově práci v armádě často stěhuje, ale útěchu nachází v dědečkově zápisníku plném nadčasových rad. Franklin se snaží zapadnout mezi Burákovu partu, a tak objeví sousedský závod Soap Box Derby. Spojí se s Charliem Brownem, aby vytvořili skvělé auto a ještě větší přátelství.

Constellation (21. února) Constellation je osmidílný psychologický thriller založený na konspiraci astronautky Jo, která se po katastrofě ve vesmíru vrací na Zemi. Seriál se zabývá temnými stránkami lidské psychologie a ukazuje snahu ženy odhalit pravdu o skryté historii cestování do vesmíru. Je odhodlaná získat zpět vše, co během své cesty do vesmíru ztratila.

Messi’s World Cup: The Rise of a Legend (21. února) Messi’s World Cup: The Rise of a Legend je dokumentární seriál, který vyzdvihuje příběh Lionela Messiho, nejlepšího žijícího sportovce světa. Obsahuje osobní rozhovory s Messim, jeho spoluhráči, trenéry, soupeři, oddanými fanoušky a komentátory.

The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin (1. března) Ve filmu The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin sledujeme příběh Turpina, který vede skupinu psanců a přelstí strážce zákona Jonathana Wilda. Turpin, jehož děj se odehrává v 18. století, je nepravděpodobný dálniční lupič známý svým šarmem a okázalostí. Spolu se svou bandou zažívá vzestupy i pády, včetně setkání se slavnými osobnostmi, zatímco se snaží vyhnout zajetí.

Manhunt (15. března) Film Manhunt, natočený podle knihy Jamese Swansona z roku 2007, popisuje dvanáctidenní pátrání po Boothovi, který uprchl z Washingtonu do lesů Virginie. Kniha je vlastně hodinovou rekonstrukcí pátrání s detaily převzatými ze soudních záznamů a vzácných archivních materiálů.

Palm Royale (20. března) Palm Royale vypráví příběh smolařky Maxine Simmonsové, která v roce 1969 bojuje o vstup do vyšší společnosti Palm Beach. Apple TV+ popisuje seriál jako „svědectví o každém outsiderovi, který bojuje o svou šanci skutečně někam patřit“.

Sugar (5. dubna) Sugar je jedinečnou variací na klasický příběh soukromého detektiva. Příběh sleduje Johna Sugara, který je americkým soukromým detektivem. Vyšetřuje záhadné zmizení Olivie Siegelové, milované vnučky legendárního hollywoodského producenta Jonathana Siegela. Zatímco se Sugar snaží odhalit pravdu o Oliviině zmizení, odhaluje některá dávno pohřbená rodinná tajemství rodiny Siegelů.

Girls State (5. dubna) Girls State je dokumentární film režisérů Jesseho Mosse a Amandy McBaine v produkci studia Concordia Davise Guggenheima. Sleduje 500 dospívajících dívek z Missouri, které se scházejí na týdenním programu, aby sestavily vládu, kandidovaly a vytvořily Nejvyšší soud. Příběh sleduje výrazně ženskou perspektivu, ukazuje nejistoty dospívajících, humor a touhu po opravdovém přátelství, zatímco mladé vůdkyně získávají srdce a mysl.

Franklin (12. dubna) Franklin je natočený na motivy knihy Stacy Schiffové o cestě Benjamina Franklina během americké revoluce. V prosinci 1776 se Franklin, který se již proslavil svými experimenty s elektřinou, vydal na tajnou misi do Francie, aby získal podporu pro americkou nezávislost. Přestože mu bylo 70 let a neměl žádné diplomatické vzdělání, přesvědčil monarchii, aby podpořila americký experiment s demokracií.

Dark Matter (8. května) Příběh o cestě, po které se nechodí, sleduje Jasona Dessena, fyzika, který je unesen do alternativní verze svého vlastního života. Dessen musí bojovat v realitách, které ohýbají mysl, aby získal zpět svůj život od nejstrašnějšího nepřítele, jakého si dokáže představit: od sebe samého.

Presumed Innocent (14. června) Presumed Innocent je osmidílný limitovaný seriál, který vychází z bestselleru Scotta Turowa. Seriál sleduje příběh případu vraždy, který otřese chicagskou prokuraturou, protože ze zločinu je podezřelý jeden z jejích členů. Zatímco se obviněný snaží udržet svou rodinu a manželství pohromadě, seriál se dotýká témat posedlosti, sexu, politiky a moci a hranic lásky.