Touto novinkou z iOS 17.4 vás chce Apple přesvědčit, ať zůstanete i nadále věrní App Store

S příchodem iOS 17.4 na začátku března dorazí na iPhony jedny z největších softwarových změn v jejich historii. Řeč je konkrétně o změnách, které musí do IOS Apple nasadil kvůli novému zákonu o digitálních trzích na území Evropské unie a které tedy na iPhony přinesou mimo jiné možnost instalovat aplikace z jiných zdrojů než je App Store. Právě App Store je přitom pro Apple skvělým zdrojem příjmů, takže zřejmě nikoho příliš nepřekvapí, že mu alternativní obchody s aplikacemi příliš nevoní. Jednak tak pro ně připravil podporu, který je pro vývojáře vzhledem k finančním podmínkám poměrně nevýhodná, a jednak se evidentně bude snažit přimět i klasické uživatele k tomu, aby v App Store zůstali. Naznačuje to například i novinka, kterou přidal do 2. bety iOS 17.4.

„Vítejte v App Store. Bezpečné a důvěryhodné místo, kde můžete objevovat úžasné aplikace a hry, prozkoumávat aktuální události v aplikacích a procházet každodenní příběhy a doporučení našich redaktorů,“ stojí konkrétně na novém vyskakovacím oknu, které se každému uživateli objeví po prvním spuštění App Store po přechodu na iOS 17.4. Touto informací chce Apple zdůraznit kvality jeho obchodu s aplikacemi a tedy i ideálně odradit uživatele od využívání obchodů s aplikacemi třetích stran. Aplikace, které přes ně budou distribuovány, totiž nebudou muset splňovat přísné požadavky Applu na design, funkčnost a tak podobně a vlastně to jediné, co po nich bude Apple vyžadovat, bude určitá míra bezpečnosti ověřená přes takzvanou notářskou kontrolu. Elementární bezpečnost by tedy měla být zaručena, nicméně to je ve výsledku to jediné, co bude Applem zkontrolovatelné. Pokud si tedy budete chtít i nadále užít maximální kvalitu aplikací, App Store bude pro vás jediná smysluplná volba.