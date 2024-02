Apple si může oddechnout. Další zdravotní funkci na Apple Watch vypínat nemusí

Apple slaví další soudní vítězství. Apple byl nedávno zažalován společností AliveCor, přičemž spor se týkal detekce nepravidelného srdečního tepu u hodinek. Startup AliveCor, jehož sídlo je v Silicon Valley, obvinil cupertinského giganta z nelegální monopolizace amerického trhu s aplikacemi pro sledování srdečního tepu pro Apple Watch a porušení federálního antimonopolního zákona a kalifornského zákona o nekalé soutěži.

Ačkoli byla žaloba AliveCor zamítnuta, spor asi není u konce, neboť zástupci startuji připravují odvolání. „AliveCor je hluboce zklamaný a silně nesouhlasí s rozhodnutím soudu zamítnout náš případ proti hospodářské soutěži a plánujeme se odvolat,“ bylo uvedeno v prohlášení žalobce. Ve svém prohlášení Apple uvedl, že dnešní výsledek soudu potvrzuje skutečnost, že počínání Applu není protisoutěžní. V žalobě AliveCor uvedl zajímavé tvrzení, a sice že Apple pozměnil algoritmus snímání srdeční frekvence, aby zabránil třetím stranám identifikovat nepravidelný srdeční tep a nabízet konkurenční aplikace. AliveCor například vyvinul KardiaBand, náramek pro Apple Watch schopný zaznamenávat elektrokardiogram nebo EKG. Pokud bude podáno odvolání, budeme vás o něm informovat. Ovšem s nejvyšší pravděpodobností spor u první instance neskončí. Pro Apple je nicméně pozitivní minimálně to, že alespoň prozatím si sledováním srdečního tepu na Apple Watch dělat starosti nemusí a tedy nehrozí, že by jej musel vypnout, stejně jak to v USA musel nedávno udělat se snímáním okysličení krve.