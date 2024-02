Apple chystá v tichosti iOS 17.3.1. Vydá jej již velmi brzy

Nedávno vydaný iOS 17.3 toho sice mnoho nového na iPhony nepřinesl, bohužel v něm však nedorazily ani opravy některých otravných chyb, které od něj uživatelé očekávali. Řeč je například o chybě způsobující nestabilitu či neustálé výpadky WiFi připojení, na kterou si jablíčkáři stěžují již velmi dlouho a která stále z nějakého důvodu nebyla opravena. Co je však možná ještě zásadnější, iOS 17.3 údajně na některých iPhonech citelně zhoršil jejich výdrž, takže je třeba je v tomto směru vrátit do normálu. Jak se však nyní ukázalo, Apple již pracuje na opravném updatu, který by snad tyto chyby mohl opravit.

Že Apple chystá opravný iOS 17.3.1 odhalily konkrétně analytické nástroje zahraničních internetových magazínů v čele s MacRumors, ve kterých je vidět v posledních dnech poměrně strmě narůstající počet návštěv z iPhonů, které mají nainstalován právě tento systém. Tomuto stylu testování se přitom nelze příliš divit. Apple totiž v poslední době testuje s veřejností prakticky jen větší updaty a tyto minoritní aktualizace zvládá prověřit sám skrze interní testy. Pokud vás pak zajímá, kdy bychom se mohli updatu dočkat, stát by se tak mělo buď tento, nebo maximálně příští týden. Pravděpodobnější je nicméně spíše druhá varianta, jelikož Apple vydával opravnou verzi třetí majoritní aktualizace svých OS v minulosti taktéž spíše ve druhé třetině února. V případě iOS 16.3.1 to bylo konkrétně 13. února, u iOS 15.3.1 to pak bylo 10. února. Příští týden se tedy zdá s ohledem na tento časový harmonogram jako nejpravděpodobnější.