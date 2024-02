Pokud vás zajímají první pocity z Vision Pro a chcete se podívat na vše, co najdete v balení, pak je následující video přímo pro vás. Je jedno co si myslíte o Jonu Mariankovi, ale následující video se mu co se editace a celkového pojetí informací o Vision Pro opravdu povedlo. Dozvíte se vše, co byste měli vědět před tím, než se rozhodnete si sami Vision Pro pořídit.