Apple chystá jarní kolekci řemínků k Apple Watch. Unikly fotky prvních barev!

Stejně jako v předešlých letech, i letos se Apple podle všeho chystá světu na jaře představit novou kolekci příslušenství pro své produkty, ve které nesmí samozřejmě chybět ani nové barevné varianty řemínků pro Apple Watch. A právě fotky dvou nových barev řemínků zveřejnil zdroj portálu MacRumors, který se již v minulosti prezentoval podobnými úniky, jejichž pravost se následně potvrdila. Tento rok má mít Apple v plánu konkrétně vydání „Navy Blue“, tedy námořnické modři a „Emerald“, tedy smaragdové barevné varianty a to minimálně coby klasické nylonové sportovní smyčky. Pravděpodobné je pak to, že se do stejné barvy obarví i silikonové řemínky stejně jako kryty pro iPhony. Pokud se pak ptáte na to, kdy bychom se mohli dočkat představení, stát by se tak mělo ke konci března – právě v tomto období totiž Apple v předešlých letech své jarní kolekce příslušenství představoval.