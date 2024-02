Recenze přijímačů SMART dimLED Tuya PR 2K a 5K: Komfortní a variabilní cesta k chytrému osvětlení

Oba produkty, tedy dimLED Tuya PR 2K a dimLED Tuya PR 5K, které jsem měl příležitost otestovat v kombinaci s 24V CCT panelem, RGBCCT LED páskem a několika typy šikovných dálkových ovladačů, jež mohou být v rámci řady dimLED vzájemně kombinovány, dokáží společně s aplikací pro smartphpony nabídnout vícero způsobů kontroly nad vybranou sestavou a tím poskytnout vysokou úroveň komfortu.

Balení a fyzické vlastnosti

Pokud se rozhodnete pro chytré řešení osvětlení skrze dimLED Tuya PR 2K nebo dimLED Tuya PR 5K, přijde vám v celku nenápadná bílá krabička, v níž najdete kromě samotného přijímače v bílé barvě ještě manuál v češtině se všemi potřebnými instrukcemi k variantám zapojení i párování. Oba modely sdílejí stejné relativně skromné proporce (jen o něco málo větší než domovní zvonek), když zaberou pouze 114 mm na šířku, 38 mm do hloubky a 20 mm na výšku. S ohledem na rozměry a to, že pro fungování není nutná přímá viditelnost mezi přijímači a vysílači, je instalace například pod sádrokarton či zakomponování do skříňky a podobně bezproblémová, přičemž výřezy pro přichycení k podkladu po stranách montáž ještě usnadňují stejně jako přehledný popis jednotlivých vstupů a výstupů. Na levé straně se nachází kladný a záporný vstup, vedle kterých je umístěn DC konektor pro připojení napájecího adaptéru a na povrchu najdeme tlačítko MATCH/SET a led kontrolku informující o stavu. Konfigurace výstupů napravo je rozdílná podle modelu.

Fotogalerie dimLED Tuya PR 2K, 5K set top dimLED Tuya PR 2K detail top dimLED Tuya PR 2K side detail 2 dimLED Tuya PR 2K pairing detail 1 dimLED Tuya PR 2K side detail 4 dimLED Tuya PR 5K top detail dimLED Tuya PR 5K side detail 2 dimLED Tuya PR 5K side detail 1 Vstoupit do galerie

Klíčové technické údaje

Co má kromě rozměrů dimLED Tuya PR 2K a dimLED Tuya PR 5K společného je Wi-Fi 2,4 Ghz, kompatibilita se všemi ovladači dimLED RF pracujícími ve zmíněném pásmu, možnost nastavovat parametry přes aplikaci Tuya Smart nebo Smart Life dostupnými v App Store i na Google Play a nechybí ani podpora hlasového ovládání prostřednictvím Amazon Alexa, Asistenta Google nebo SmartThings Bixby společnosti Samsung. Produkty se rovněž neliší v dosahu pro komunikaci s ovladači až na vzdálenost 30 m a jednoznačnou výhodou je také to, že s jedním přijímačem můžete spárovat až 10 ovladačů, přičemž dimLED Tuya PR 2K i 5K dokáží zároveň fungovat jako WiFi-RF převodníky, díky čemuž nic nebrání ovládat přes ně další RF přijímače. Stupeň krytí IP20 předurčuje systém pro použití v interiéru, zatímco teplotní rozsah -30 až + 55° Celsia dovoluje umístění například na chodbách v průjezdech a podobně. Pozitivum představuje také to, že dojde-li k přerušení a poté opětovnému připojení napájení (například v důsledku výpadku) má přijímač paměť nastavení intenzity, která se tak vrátí na poslední nastavenou úroveň.

Naopak rozdíly nacházíme samozřejmě ve schopnostech, výstupním a vstupním napětí i možném zatížení. Přijímač dimLED Tuya PR 2K je určen pro jednobarevné a CCT LED panely či pásky a nabízí stmívání od maxima až po úplné zhasnutí bez nepříjemného efektu blikání společně s nastavením chromatičnosti. Pracuje s napětím 12-36V DC a snese zatížení 5A na kanál, celkem tedy 10A.

Fotogalerie #2 dimLED Tuya PR 2K, 5K set 3 remote controls front 1 red dimLED Tuya PR 2K, 5K LED 24V front detail 1 dimLED Tuya PR 2K, 5K LED strip detail dimLED Tuya PR 2K - TLPS 24 30 top Vstoupit do galerie

S dimLED Tuya PR 5K vstupuje do hry barevnost, když přidává k tomu, co umí dimLED Tuya PR 2K, další funkce dovolující nastavovat jednotlivé odstíny a lze s ním ovládat také RGB, RGBW a RGB+CCT prvky. Navíc obohacuje využití ještě 10 předinstalovanými efekty. Rozsah napětí je 12-24V DC a pokud jde o zatížení, máme k dispozici 5 3A kanálů, tudíž celkem 15A.

Párování a ovládání

Zda zvolíte jako první cestu párování s aplikací v telefonu nebo vybraným dálkovým ovladačem, je jen na vás. Já jsem se nejprve pustil do propojení se Smart Life. Po stažení a spuštění softwaru, budete vyzváni k odsouhlasení Zásad ochrany osobních údajů a dále navedeni k registraci, v rámci které lze uplatnit jakýkoli e-mail nebo využít nabídku služeb Googlu a Applu. Následně vás bude čekat klasická sada povolení přístupu k místní síti a Bluetooth, popřípadě též aplikaci Domácnost ve vašem iPhonu.

K přidání kteréhokoli z přijímačů stačí podržet tlačítko MATCH zhruba po dobu 2 sekund nebo jej 2x za sebou krátce zmáčknout a v aplikaci pak stisknout symbol „+ “ v pravém horním rohu, čímž dojde k prohledání dostupných zařízení a bude vám nabídnuto jejich přidání. Rozhraní je přehledné a podle typu osvětlení poskytuje plnou kontrolu od jasu a nastavení teploty přes volbu barevného odstínu i konkrétní scény až k položce „Music“, která zajistí, že bude sestava reagovat na hudbu. Uživateli je po ruce také množství nastavení, včetně přejmenování nebo seskupení s dalším podporovaným vybavením chytré domácnosti.

Fotogalerie #3 SmartLife Tuya iPhone screen 1 SmartLife Tuya iPhone screen 2 SmartLife Tuya iPhone screen 3 SmartLife Tuya iPhone screen 4 SmartLife Tuya iPhone screen 8 SmartLife Tuya iPhone screen 9 SmartLife Tuya iPhone screen 11 SmartLife Tuya iPhone screen 12 SmartLife Tuya iPhone screen 13 SmartLife Tuya iPhone screen 14 SmartLife Tuya iPhone screen 16 SmartLife Tuya iPhone screen 17 SmartLife Tuya iPhone screen 20 SmartLife Tuya iPhone screen 29 SmartLife Tuya iPhone screen 30a SmartLife Tuya iPhone screen 30b Vstoupit do galerie

Dálkové ovladače řady dimLED představují další ze způsobů, jak ovládat přijímače dimLED Tuya PR 2K a 5K. Já jsem měl k dispozici 3 z nich, konkrétně designově efektní jednokanálový LINEA RGBCCT, univerzální čtyřkanálový OVS ALLMIX 4KS a jako poslední OV PNS RGBCCT 5v1 4CH ve formátu klasického nástěnného vypínače se 4 kanály, který mne zaujal asi nejvíce. V balení každého ze zmíněných produktů narazíte na manuál, který vás srozumitelně provede procesem montáže na zeď či jiný povrch i párováním.

Fotogalerie #4 dimLED Tuya PR 2K, 5K set front 3 remote control new dimLED Tuya PR 2K, 5K remote control zones small new dimLED Tuya PR 2K, 5K set 1 remote control detail hand 1 dimLED Tuya PR 2K, 5K set 1 remote control detail hand 2 dimLED Tuya PR 2K, 5K set 1 remote control detail hand purple dimLED Tuya PR 2K, 5K set 1 remote control detail hand zone Vstoupit do galerie

Osobní dojmy a hodnocení

Osobně považuji za jednu z největších předností přijímačů především rychlost odezvy, a to jak v kombinaci s telefonem, tak se zmíněnými dálkovými ovladači. Při dodržení instrukcí jsem nenarazil na žádný problém, k napárování došlo v řádu sekund a reakce byly v podstatě okamžité. Rozhodně se tedy nemusíte obávat nepříjemného zpoždění. Zejména vícezónové varianty umožňující skrze jediné zařízení ovládat několik přijímačů jsou nesmírně praktické. Obě testované sady si udržely spojení i přes patro a dokonce i když jsem vyšel mimo dům. V otevřeném prostoru jsem se dostal bez jakékoli ztráty komunikace až přes silnici zhruba na 26 m. Výhoda ovládání vícero způsoby nahrává klasické situaci, kdy chcete přizpůsobit osvětlení sledování filmu, což učiníte z pohodlí pohovky ve svém telefonu, ale při odchodu z místnosti, nebo pojmete-li záměr věnovat se jiné činnosti, ke zhasnutí, respektive úpravě raději využijete některý šikovně umístěný ovladač. Celkově mohu říci, že mne po zkušenostech s některými konkurenčními produkty při budování chytré domácnosti schopnostmi, svižností i variabilitou nenápadné přijímače dimLED Tuya PR 2K a dimLED Tuya PR 5K příjemně překvapily. Snad jediné, co působí poněkud zvláštně je prostředí aplikace, která je při výchozím nastavení jazyka „Same as the system language“ z části v češtině a z části v angličtině. Pohodlnému ovládání to sice nijak nebrání, ale plnou podporu češtiny bych uvítal.

Cena

Cenově jsou na tom dimLED Tuya PR 2K a dimLED Tuya PR 5K stejně. U prodejce T-LED je seženete za přátelských 699 Kč, přičemž ani pořízení kteréhokoli z ovladačů vás rozhodně nezruinuje. Například zmíněný 4zónový dimLED OV PNS RGBCCT 5v1 4CH stojí v bílém i černém provedení 620 Kč. Přemýšlíte-li tedy o osvětlení v rámci vaší chytré domácnosti, nabízí se přijímače dimLED jako vhodné a efektivní řešení.