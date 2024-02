Šéf Applu prakticky potvrdil jednu z hlavních novinek z iOS 18!

Přestože je Apple na detaily ohledně budoucnosti jeho softwarových i hardwarových produktů zpravidla velmi skoupý a vše o nich prozradí až s jejich oficiálním představením, jeho šéf si před pár hodinami přeci jen takříkajíc „pustil pusu na špacír“. Při telefonátu s investory, která následoval po oznámení finančních výsledku za uplynulé čtvrtletí, totiž de facto potvrdil jednu z nejočekávanějších novinek iOS 18 a dalších systémů.

V souvislosti s iOS 18 se intenzivně spekuluje o nasazení pokročilé umělé inteligence, která by měla usnadnit jablíčkářům používání iPhonů v mnoha směrech. Jednak by se díky ní měla výrazně zlepšit Siri, ale taktéž má AI Applu zvládat například lépe generovat playlisty v Apple Music, vytvářet chytré odpovědi na příchozí zprávy, popřípadě na ně reagovat například vytvořením události v kalendáři, zavoláním, upomínkou a tak podobně. Počítá se ale třeba i se schopností shrnout dlouhé texty do několika zásadních bodů a tak podobně. Zkrátka a dobře, AI má mnoho věcí zautomatizovat a usnadnit. A právě její nasazení Cook po dotazu investorů ohledně toho, jaké má Apple obecně s umělou inteligencí, která nyní hýbe světem, plány, potvrdil. Řekl konkrétně: „V budoucnu určitě budeme i nadále investovat do těchto technologií, které právě naší budoucnost utváří. Umělé inteligenci věnujeme ohromné množství času a úsilí a rádi se s vámi podělíme o podrobnosti o naší probíhající práci později v tomto roce,“ z čehož je prakticky jasné, že bude AI hrát v softwarech Applu důležitou roli. WWDC tedy bude bezesporu zajímavá.