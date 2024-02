Sdílení Apple Vision Pro s rodinou a přáteli bude takřka nemožné! Zde je důvod

Headset Vision Pro od Applu doslova vybízí ke sdílení v rámci rodiny nebo skupiny přátel. Někdo jej může využívat pro hraní, jiný k práci či ke komunikaci, případně ke sledování filmů a seriálů. Apple jej nicméně koncipoval jako mimořádně osobní a individuální zařízení, u kterého ovšem zavedl funkci účtu pro hosty.

Díky režimu hosta nechat své přátele a rodinu, aby si náhlavní soupravu vyzkoušeli, aniž by měli přístup k vašim osobním údajům. Sdílení zařízení Vision Pro s ostatními však nebude bezproblémový proces. Podle serveru 9to5Mac ale Apple sdílení svého Vision Pro s dalšími uživateli nijak neusnadní. Uživatel v režimu hosta má omezený přístup k aplikacím a nastavením. Hlavním problémem tohoto režimu je však to, že neukládá žádná nastavení z této relace – a to včetně kalibračních dat. Pokaždé, když bude chtít host používat Vision Pro, bude muset projít procesem sledování očí, skenování ruky a párování optických vložek ZEISS.

Společnost Apple by sice mohla umožnit, aby aplikace Vision Pro ukládala více profilů s různými kalibračními nastaveními, ale neudělá to. To sice dává smysl při předvádění nové hračky kamarádům, ale kazí to zážitek ze sdílení náhlavní soupravy s někým, kdo s vámi žije. A nemožnost sdílet takto nákladné zařízení s rodinou a blízkými může být pro některé lidi velkou nevýhodou, případně argumentem pro zakoupení konkurenčního AR/VR zařízení. iPad sice také nenabízí specifické funkce pro sdílení v rodině – a často se kvůli tomu stává terčem kritiky – je však mnohem snazší sdílet ho s lidmi, se kterými chcete. S Vision Pro toho, alespoň prozatím, moc nenaděláte.