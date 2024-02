Rána pro Apple? Headsety Meta Quest se nativně naučí jednu z TOP funkcí Vision Pro

Jednou z nejzajímavějších funkcí AR/VR headsetu Apple Vision Pro, který se začal teprve dnes oficiálně prodávat, je bezesporu možnost přehrát si přes něj prostorová videa natočená na iPhone 15 Pro (Max). Ta vás alespoň podle slov prvních šťastlivců, kteří si již mohli svá prostorová videa ve Vision Pro přehrát, de facto přenesou do dané chvíle a vy tak máte ze záběrů skoro až pocit, že sledujete realitu, což je rozhodně lákavé. Přeci jen, zachytit tímto stylem nejrůznější vzpomínky, které si chce člověk uchovat nejen v srdci, a následně se k nim vracet právě takto zajímavou formou je bezesporu lákavé. Abyste si však podobnou věc užili, nemusíte nutně kupovat Vision Pro – nativně jej totiž nově zvládnou i headsety Quest z dílny Mety.

Přehrát si prostorová videa natočená na nejnovější iPhony sice na headsetech Meta Quest šlo již dříve, avšak jen skrze aplikace třetích stran, které si museli uživatelé těchto headsetů nejprve najít. Meta však v poznámkách k nejnovější aktualizací headsetů Quest 2, 3 a Pro oznámila, že podpora přehrávání prostorového videa míří i do nativní aplikace pro prohlížení fotek a videí, díky čemuž si tak budou moci uživatelé, kteří si na své iPhony prostorová videa natáčí, moci užít jejich kvalitu naplno. Update, který novou funkci na headsetech Mety zpřístupní, se začne pozvolna rozšiřovat od 7. února ve vlnách s tím, že by měl být pro všechny headsety k dispozici velmi brzy. S trochou nadsázky se tak dá říci, že Meta hází Applu rukavici a vyzývá jej na souboj, který by mohl být dost zajímavý. Může se v něm totiž konečně ukázat, v čem vlastně tkví kouzlo Vision Pro a proč je oproti Questům o tolik dražší.

