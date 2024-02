Netflix zveřejnil, co nás na něm v roce 2024 čeká! Podívejte se první ochutnávku

Stejně jako loňský rok, i letošek bude z hlediska filmových a seriálových novinek na Netflixu vskutku bohatý. O tom nás ostatně nyní chce přesvědčit i samotná streamovací služba, která na svém českém YouTube kanále zveřejnila první ochutnávku toho, co se do ní v letošním roce chystá. Jste-li tedy fanoušky Netflixu, určitě byste si toto krátké videí lákající na očekávané filmy a seriály neměli nechat ujít. Je totiž rozhodně o co stát.

Netflix uvádí o své ochutnávce konkrétně toto: „Připravte se na to, co vás v roce 2024 čeká na Netflixu. Kromě návratu některých oblíbených pořadů, jako je Hra na oliheň, Bridgertonovi, Diplomatické vztahy, Umbrella Academy, Rebel Moon a Policajt v Beverly Hills, se můžete těšit se i na žhavé novinky, například Problém tří těles, Avatar, Back in Action a Atlas. Podívejte se na první přehled několika nejzajímavějších pořadů, filmů a událostí, které letos Netflix uvede.“