iPhony dostanou s příchodem iOS 17.4 další zásadní bezpečnostní vylepšení!

Pokud jste věrní iPhonům zejména pro jejich bezpečnost, Apple vás s příchodem iOS 17.4 potěší přidáním dalšího prvku, který právě bezpečnost zvýší. Řeč je konkrétně o vylepšení funkce Ochrana odcizených zařízení, která na iPhony dorazila teprve s iOS 17.3 a kterou Apple popisuje slovy: “ Ochrana odcizených zařízení zvyšuje zabezpečení iPhonu a Apple ID tím, že k provedení určitých akcí vyžaduje Face ID nebo Touch ID bez náhradního přístupového kódu. Zpoždění zabezpečení vyžaduje zase Face ID nebo Touch ID, hodinovou čekací dobu a poté další úspěšné biometrické ověření před provedením citlivých operací, jako je změna přístupového kódu zařízení nebo hesla Apple ID.“

Novina z iOS 17.4 se týká konkrétně zpoždění zabezpečení, tedy prodlevy, která má za cíl eliminovat riziko rychlého odcizení zařízení, respektive pak jeho „dostání pod kontrolu“. V iOS 17.3 je totiž tento bezpečnostní prvek aktivní jen mimo domov, práci a celkově známá bezpečná místa, na kterých se často vyskytujete. A právě to chce Apple v iOS 17.4 do jisté míry změnit. V nastavení bude totiž k dispozici nově i možnost pro aktivaci vyžadování zpoždění zabezpečení kdekoliv a kdykoliv – tedy i u vás doma či v práci. Díky tomu tedy bude i na těchto místech prakticky nemožné v řádu jednotek minut změnit heslo k Apple ID, přístupový kód či provádět jiné citlivé operace. Pokud se tedy obáváte toho, že by vám na pracovišti mohl někdo telefon ukrást a následně se do něj prolomit, iOS 17.4 přinese vylepšení, které tuto možnost eliminuje na minimum.