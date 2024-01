Jak najít skryté kamery a ochránit tak své soukromí kdekoliv

Představa toho, že vás bude někdo špehovat, když jste ubytovaní v hotelu, apartmánu nebo pronajaté chatě, nepatří mezi ty jakkoli lákavé a pro některé vyznívá téměř děsivě. Podléhat přehnaným obavám jistě není východiskem, ale pro všechny případy zde najdete několik tipů, jak najít skryté kamery ve svém pokoji společně s dalšími způsoby obrany před slídily.

Chraňte své soukromí na cestách

Kamerová technika je dnes velmi snadno dostupná a její pořízení neznamená zdaleka tak vysokou investici, jak byste možná čekali. Levnější kousky s poměrně slušnými parametry, které se dají jednoduše zabudovat třeba do lampiček a dalších zařízení nebo skrýt na nejrůznějších místech, seženete za méně než 3 000 Kč kupříkladu na Amazonu a dalších prodejních portálech, přičemž v některých případech je lze pořídit již integrované do detektorů kouře, radiobudíků a podobně. Špionážní kamery jsou dnes tak malé, že jsou-li správně ukryté, jejich odhalení může být poměrně obtížné a jde je šikovně nainstalovat prakticky kamkoli.

Přitom případy, kdy lidé po ubytování nahlásí přítomnost skryté kamery, nejsou zas až tak neobvyklé, což například potvrzuje také jeden ze starších průzkumů realitní společnosti IPX1031 z roku 2019, v němž takovou zkušenost zaznamenalo 11 % respondentů. I když netrénované oko nemusí vědět, jak skryté kamery objevit, můžete podniknout některé kroky, abyste riziko snížili.

Jak můžete odhalit skryté kamery?

Pakliže pojmete podezření nebo se zkrátka chcete ujistit o bezpečnosti dané místnosti, nejprve se pokuste odhalit skryté kamery průzkumem pokoje. Hledejte kusy nábytku nebo spotřebiče, které jsou na neobvyklých místech, řekněme lampu, která se zdá být specificky nakloněná určitým směrem. Věnujte pozornost také malým otvorům, které by mohly být zneužity ke špehování a pro usnadnění odhalení zhasněte světla, posviťte si baterkou po místnosti a zaměřte se na případné odlesky objektivu.

Pocítíte-li potřebu větší jistoty, můžete k nalezení nástrojů pro sledování využít fotoaparátu či speciální aplikace v telefonu nebo dokonce skenovací zařízení, která vás upozorní, pokud zaznamenají signály ze skrytých kamer nebo zdroj GPS komunikace. Kamery disponující nočním viděním je pak možné odhalit pomocí detektoru infračerveného světla.

Kde hledat?

Některé předměty lze z hlediska možného výskytu skrytých kamer vnímat jako pravděpodobnější než jiné. Tato zařízení totiž pro svou efektivní funkčnost vyžadují splnění určitých podmínek. Patří mezi ně v prvé řadě přímý výhled, spolehlivá forma napájení a buď síťové připojení, nebo interní úložiště zařízení, v němž je záznam uchováván. To je také důvod proč jsou obvykle ukryta na místech, která umožňují dobře zamaskovat také případnou kabeláž.

Typickými příklady mohou být zmíněné lampy, napájecí adaptéry, kryty zásuvek nebo vypínačů, detektory kouře, termostaty, větrací otvory, telefony, budíky, televizory, ale také třeba multimediální přehrávače nebo videoherní konzole. Další vhodné kandidáty představuje nábytek typu stolů, zrcadel a výjimkou nejsou ani rámy obrazů.

Jestliže budete hosty v místnosti, která je sledována, v případě přenosných objektů, jako jsou hodiny na nočním stolku, budíky a podobně, je stačí odpojit od napájení a vložit dejme tomu do zásuvky, jedná-li se o pevnou instalaci může k zakrytí objektivu posloužit ručník nebo něco podobného, dokud si nerozmyslíte další postup.

Jak najít skryté kamery pomocí mobilních telefonů

Váš chytrý telefon naštěstí dokáže odhalit i to, co vaše oči nevidí. V zásadě existují dva poměrně jednoduché způsoby, jak identifikovat přítomnost skryté kamery pomocí mobilního telefonu. První z nich využívá fotoaparát smartphonu k rozpoznání infračerveného světla vycházejícího z kamery, která nahrává ve tmě.

Otevřete fotoaparát smartphonu.

V místnosti zajistěte co největší tmu zhasnutím světel a zatažením závěsů.

Pomalu prohledávejte místnost objektivem fotoaparátu telefonu a hledejte jakákoli svítící fialová nebo bílá světla.

Další možností je nainstalovat aplikaci pro skenování sítě, například Fing nebo jí podobnou, která vám poskytne seznam zařízení připojených k síti Wi-Fi s jejich IP adresami. Postup je jednoduchý.

Připojte telefon k síti Wi-Fi a otevřete aplikaci Fing.

Na svém iPhonu (nebo telefonu se systémem Android) klepněte na tlačítko „Refresh“ v pravém horním rohu vedle názvu sítě, čímž automaticky zahájíte skenování.

Jakmile jej aplikace dokončí, vyhledejte v seznamu zařízení s označením výrobců kamer, jako jsou Nest, Arlo nebo Wyze, popřípadě adresy uvedené jako „IP Camera“.

Fotogalerie Fing iPhone screen 1 Fing iPhone screen 2 Fing iPhone screen 3 Fing iPhone screen 4 Fing iPhone screen 5 Fing iPhone screen 6 Fing iPhone screen 7 new Fing iPhone screen 8 new Vstoupit do galerie

Jak chránit své soukromí při cestování

Při cestování, zejména míříte-li do zahraničí, je situace v různých zemích odlišná. Zatímco v západním světě je míra pravděpodobnosti špehování u velkých hráčů v segmentu ubytování výrazně nižší a úměrně stoupá s tím, jak se člověk pohybuje mimo známé značky a je omezen rozpočtem, směrem na východ to tak úplně neplatí, především pokud cestujete do zemí, kde se často stává cílem obchodní tajemství, jako je Čína nebo Rusko.

Raději počítejte s tím, že na pracovní stoly mohou být namířeny kamery, které usilují o zachycení počítačových hesel a dalších citlivých informací, tvrdí bezpečnostní odborníci a mezi nimi také generální ředitel společnosti Advanced Operational Concepts Mike O’Rourke. V tomto kontextu je obecně vhodné vyhnout se používání notebooku tam, kde si zločinci myslí, že tak učiníte, a to včetně hotelové haly.

V minulosti bylo zaznamenáno sledování dokonce i skrze kukátko ve dveřích. Kupříkladu se takto stala obětí sportovní reportérka Erin Andrewsová, která u soudu vyhrála mnohamilionové vyrovnání. Za určitých okolností, obzvláště považujete-li se za potencionální terč například vzhledem ke svému povolání a podobně, se tedy může ukázat prozíravým kukátko zakrýt.

Co dělat, když najdete skrytou kameru

Postup se samozřejmě liší v závislosti na okolnostech i typu ubytování. Je-li to však možné, ideálně po nálezu skryté kamery nebo jiného podezřelého zařízení, prostor opusťte a své zjištění oznamte hotelu, rezervační agentuře nebo zákaznickému servisu Airbnb. Pokud se necítíte bezpečně, můžete zvážit též kontaktování místních orgánů činných v trestním řízení.

Pachatelé usilující o narušení soukromí dokáží být nesmírně vynalézaví, to sice neznamená, že bychom se měli při každém výletu či obchodní cestě neustále ohlížet přes rameno, ovšem rozumná míra opatrnosti může být zvláště v určitých lokalitách na místě.