14 základních tipů, jak šetřit baterii iPhonu

Od vydání iPhonu 8 Apple zpřístupnil rychlé nabíjení s tím, že telefon se může dostat až na 50 % po 30 minutách. Společnost tedy s USB Power Delivery umožňuje lidem se zmíněným nebo novějším modelem přejít ze standardní pětiwattové na nabíječku, která podporuje až 27 wattů. To zní skvěle, ovšem všechno to rychlé nabíjení lithium-iontovým bateriím příliš nesvědčí, pročež preferujete-li životnost, zůstaňte raději u staromódních pomalejších variant a ideálně doplňujte energii přes noc.

Nabíjejte, když je to potřeba

Zatímco v mnoha životních situacích platí, že mít například 100% nebo alespoň tomuto údaji se blížící jistotu, že s vašim autem dojedete do cíle, v případě nabíjení iPhonu to tak úplně říci nelze. Pokud svůj telefon připojíte k napájení, kdykoli jej nepoužíváte, ve skutečnosti mu tím spíš škodíte, než pomáháte. Totéž platí i pro to, když ho po jakoukoli dobu necháváte zcela vybitý. Oba tyto hraniční stavy představují pro baterii další zátěž. Chcete-li, aby vydržela déle, vybíjejte ji mezi jednotlivými cykly raději více. Čím častěji baterii nabíjíte, tím méně si v průběhu času uchovává energie. V určitém smyslu by se dalo říci, pokud připojíte telefon ke zdroji pokaždé když dosáhne 50 %, jako byste tím baterii říkali, že je to její maximální kapacita.