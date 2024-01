Recenze JBL PartyBox Ultimate: Hraje tak mocně, jak vypadá

PartyBox Ultimate se nachází na vrcholu řady a množstvím technologických předností, jako je kromě Bluetooth konektivity také podpora Wi-Fi, Dolby Atmos nebo vyvíjející se novinky Auracast, s níž bude možné se připojit k neomezenému počtu reproduktorů (nejen od JBL), ale zároveň se zpětnou kompatibilitou s některými staršími modely, jako například Encore 110, 310 a 710, nabízí skutečně širokou škálu využití. Kombinace bezdrátového párování dvou PartyBoxů v mono i stereo režimu společně s možností využití aplikace JBL One a bohatá konektorová výbava, díky níž nic nebrání připojení mikrofonů, kytary nebo externího zdroje signálu, stejně jako kabelovému řetězení dalších kusů mezi sebou, předurčuje reproduktor nejen pro večírky. Ty se vzhledem k odolnosti proti stříkající vodě klidně mohou odehrávat i u bazénu, ovšem PartyBox Ultimate skvěle zapadne i do schématu karaoke party, jamování či jako ideální aparát k pořádání nejrůznějších typů akcí od svateb a oslav přes sportovní a jiné události až po školní akademie a podobně.

Obsah balení

Balení tohoto masivního reproduktoru naštěstí dobře stráží jeho bezpečnost při transportu a krabice s poutavým potiskem navádí k tomu, jak z ní zařízení elegantně vyprostit. Manipulace s poměrně rozměrným objektem není úplně jednoduchá, proto je ideální ji provádět ve dvou nebo si jako já vzít na pomoc rudl. Postup připomíná vyklopení buchty z pekáče, jen ve větším měřítku, kdy po rozevření a vyjmutí příslušenství zasazeného v jedné z krajnic PartyBox Ultimate otočíte dolů, krabici vysunete a váš nový „miláček“ zůstane bezpečně ukotven mezi několika polystyrény. Pak už zbývá jen odstranit ochranné prvky a postavit box do vertikální polohy. Ten je vybaven kolečky, což s ohledem na to, že také něco váží, rozhodně oceníte a nebude tak pro vás problémem najít mu to správné místo, kdekoli jej budete potřebovat.

Krabička s příslušenstvím v sobě skrývá úhlový napájecí kabel o délce 2 m, Průvodce rychlým startem, Bezpečnostní upozornění a Záruční list.

Fyzické vlastnosti

Jak vyplývá z popisu, PartyBox Ultimate s výškou 104,9 cm, šířkou 45,5 a hloubkou 44 cm rozhodně není žádný „drobeček“, což platí i pro jeho hmotnost 39,5 kg. Po stranách i na spodní části narazíte na designové vrásnění s motivem vykřičníku a symbol obsahuje také nové logo JBL vepředu, které ozdobí i další přírůstky řady PartyBox. Drtivá většina ovládání se soustřeďuje na horní straně, kde nechybí ani praktické madlo a drážka pro umístění telefonu či tabletu, zatímco se vzadu nachází všechny konektory chráněné krytkami a velmi užitečné lůžko pro uschování napájecího kabelu. Přesouvání značně usnadňují zmíněná kolečka. Samozřejmě nelze opomenout efektní osvětlení okolo obou wooferů i v prostoru pod mřížkou, které zároveň lemuje přední část, boky i ovládání Partyboxu, přičemž 16 ledek dokonce září i k podlaze.

Ovládání

Jak již bylo řečeno, k ovládání lze přistupovat na horní straně. K dispozici jsou 2 velké otočné enkodéry, z nichž první stisknutím poslouží k zapnutí nebo vypnutí osvětlení a pohybem vpravo nebo vlevo ke konkrétní volbě světelného režimu. Druhý, který funguje stejným způsobem, je určený ke spuštění či pozastavení přehrávání a kontrole hlasitosti. Mezi nimi je umístěn vypínač a o něco hlouběji sada 4 tlačítek označených symboly. Zleva je to Bluetooth pro zapnutí módu párování, dále prvek pro inicializaci spojení s dalším reproduktorem, pak srdíčkem označený přímý přístup ke v aplikaci JBL One zvolenému oblíbenému seznamu skladeb i nastavení a jako poslední Bass Boost k posílení spodních frekvencí mající 3 polohy – vypnuto, úroveň 1 a úroveň 2. Zhruba uprostřed se vyskytují 3 dotykové podsvícené PartyPady, s nimiž můžete váš večírek obohatit o nejrůznější zvuky i efekty a 2 malé otvory vedle nich jsou integrované mikrofony pro kalibraci v závislosti na prostředí. Nakonec zde máme 4 otočné ovladače, jejichž prostřednictvím lze ovlivnit hlasitost připojeného mikrofonu (Mic), úroveň basů (Bass) i výšek (Treble) a také efektu aplikovaného na zpěv (Echo).

Zbývá už jen potenciometr k obsluze citlivosti mikrofonu a přepínač druhého ze vstupů, tak aby pojal buď mikrofonní signál nebo ten pocházející z kytary, přičemž oba prvky je třeba hledat vzadu u konektorů.

Aplikace JBL One

Pohodlně lze PartyBox Ultimate ovládat také pomocí aplikace JBL One, která je zdarma ke stažení na App Store i Google Play, a kromě angličtiny pro ty, kdo jí příliš neholdují, nabízí také češtině velmi blízkou slovenštinu. Zároveň software rozšiřuje možnosti přizpůsobení například v podobě ekvalizéru, předvoleb PartyPadů, propojení s aplikacemi pro streamování, nastavení AirPlay nebo výběru i úpravy světelné show a mnoha dalších funkcí, takže za vyzkoušení rozhodně stojí. Pokud se pro to rozhodnete, po spuštění dojde nejprve k prozkoumání dostupných zařízení JBL v okolí a poté vám bude nabídnuto jejich připojení. Stačí tedy vybrat „Pripojiť“ a chvíli počkat na dokončení, v rámci kterého proběhne také kontrola dostupnosti nového firmwaru, který bude případně hned nainstalován. Poté můžete procházet nabídkou a v případě zájmu aplikovat patřičné úpravy, tak aby chování PartyBoxu Ultimate co možná nejvíce odpovídalo vašim preferencím.

Klíčové technické údaje

To, že nespornou předností PartyBoxu Ultimate je jeho obří výkon, asi není třeba zdůrazňovat, ostatně 1100 W RMS mluví za vše. Frekvenční rozsah udávaný výrobcem je 30 Hz až 20 kHz (-6 dB), přičemž se na něm podílí dvojice 9″ subwoferů a dva 4,5″ středové reproduktory společně se dvěma 2,75″ tweetery. Bezdrátový přenos audia zajišťuje standard Bluetooth 5.3 s profily A2DP V1.3, AVRCP V1.5 a Wi-Fi komunikace probíhá v pásmu 2,4 a 5 GHz.

Možnosti zapojení zahrnují dvakrát velký jack pro mikrofony a kytaru, USB-A port k nabíjení, dále 3,5mm stereo AUX vstup s nímž lze poslat do zařízení zvuk z jakéhokoli externího zdroje, který dole doplňují ještě dva konektory téhož typu, jeden pro přivedení signálu z jiného Partyboxu a druhý k jeho vyvedení k dalšímu. Je třeba říci, že narozdíl od menších příbuzných zde napájení probíhá klasicky ze sítě, přičemž zdířka je opět chráněna krytkou a najdete ji vzadu ve spodní části reproduktoru.

Osobní dojmy a hodnocení

Jak už to u vyšších modelů bývá, platí i v tomto případě, že Partybox Ultimate hraje skvěle a jeho projev si drží kvalitu, a to skutečně až k hranicím svých možností, kdy otočíte hlasitost až úplně doprava, což nejspíš není úplně to pravé v malém pokojíku, ale rozhodně přijde vhod ve větších prostorách nebo venku. Při testování s tónovým generátorem se mi podařilo rozechvět místnost opravdu citelně a ve spodním pásmu se reproduktor ozval už při 24 Hz. Při patřičném nastavení si vychutnáte jakýkoli žánr, já jsem se snažil pokrýt co nejširší spektrum například od tanečního Davida Guetty přes severskou viking metalovou formaci Skálmöld až po symfonii čís. 1 g moll Petra Iljiče Čajkovského. U všech jmenovaných i dalších poslouchaných skladeb jsem se i bez jakýchkoli úprav dočkal nadprůměrného podání, i když mírné korekce ekvalizéru mi poskytly přece jen ještě o něco bohatší zážitek.

Samozřejmě jsem neodolal a vyzkoušel, jak se bude PartyBox chovat při připojení dynamického mikrofonu a několika mých kytar. Pokud jde o mluvené slovo a zpěv výrazně oceňuji především možnosti zvukových úprav v aplikaci, díky nimž nemusíte obětovat bohatost basů, ale zároveň váš komentář neduní a dokáže být příjemně srozumitelný. Také zvolený hall efekt při zpívání je přesně tím univerzálem, který okoření, ale neruší. Vstup číslo 2, který lze, jak už bylo řečeno, využít jak pro druhý mikrofon, tak pro kytaru si poradí i s pasivními snímači, takže se nemusíte obávat, že by zvuk kytary nebyl dostatečně vybuzený nebo jakkoli zanikal. Bez problémů si umím představit i pořádání recitálů nebo jiných komornějších hudebních akcí, kdy stačí jen několik kabelů a vše je připraveno k provozu, což zároveň považuji za jednu z hlavních předností. Nejrůznějších aktivních reproboxů je totiž na trhu obrovské množství, ale málokterý dokáže nabídnout takovou šíři bezdrátové konektivity a jednoduché i zábavné ovládání v kombinaci s výkonem na úrovni profesionální audio techniky.

Cena

Hledáte-li prostředek k pořádání akcí, bezproblémovému ozvučení i větších místností nebo venkovního posezení, se kterým dokáže zacházet kdokoli, přičemž vám poskytne špičkovou kvalitu, pak by PartyBox Ultimate s aktuální cenovkou 36 990 Kč mohl být tím pravým řešením.

Slevový kód

Pokud vás PartyBox Ultimate zaujal, máme pro vás vynikající zprávu. Ve spolupráci s JBL jsme si totiž pro vás připravili slevový kód LSAULTIMATE15, díky kterému jeho cena klesne o parádních 15 %. Ale pozor, slevový kód je k dispozici pouze pro 5 nejrychlejších. S nákupem tedy raději neotálejte.

