Bejr – Soukup zápas živě: Kde sledovat dnešní bizarní souboj

Zápas Bejr – Soukup je s trochou nadsázky strop, který lze v posledních týdnech na poli bojových sportů vidět. Nikoliv však proto, že by se od tohoto zápasu očekával skvělý sportovní zážitek, ale spíš proto, že se jedná o jeden z nejbizarnějších střetů, co se organizaci Clash of the Stars podařilo doposud zorganizovat. A to je co říci. Clash of the Stars si totiž na bizáru zakládá a přestože to leckomu nemusí být po chuti, jedno je jisté – publikum se jejími zápasy královsky baví a chtějí je sledovat ve velkém. Byla by proto škoda si neudělat jasno v tom, kde dnešní v pořadí již šestý turnaj Clash of the Stars sledovat.

Jedinou možností, jak si tuto jedinečnou podívanou oficiálně užít, je zakoupit si PPV přístup, který vám umožní live stream sledovat. Učinit tak lze přímo zde s tím, že na výběr máte buď z BASIC verze předplatného za 249 Kč, která běží v 720p a nabízí 24 hodin zpětné přehrání, nebo z verze PREMIUM, která běží v 1080p, nabízí 7 dní zpětného přehrání a vychází na 269 Kč. Turnaj startuje v 18:00 s tím, že na kartě je celkem 14 zápasů. Obecně ale platí, že zápasy jsou v rychlém sledu, protože proti sobě stojí amatéři. To ale nic nemění na tom, že se jedná o pořádnou zábavu, kterou doporučujeme vidět.