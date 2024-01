Podívejte se na 10 dechberoucích fotek Cybertrucku zveřejněných přímo Teslou

Kdybychom měli ze současné nabídky elektromobilů a vlastně i automobilů obecně vybrat kontroverzní modely, jedním z nich by byl bezesporu Cybertruck od Tesly. Ten totiž svět do jisté míry pobouřil jednak svým futuristickým designem, který se zcela vymyká současnému automobilovému průmyslu, který vyznává ladné křivky, ale třeba taktéž tím, jak dlouho se na něj čekalo. Přestože jej Musk velkolepě oznámil na podzim 2019, k prvním zákazníkům dorazil teprve před pár týdny. I tak se ale jedná o velmi zajímavý vůz, kterému to na fotkách opravdu sluší. Ostatně, podívejte se sami na fotky, které zveřejnila samotná Tesla.

