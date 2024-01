Vyzkoušejte si Android na iPhonu!

iPhony jsou už od svého prvopočátku spojeny s operačním systémem iOS, respektive iPhone OS v dobách zrodu tohoto telefonu. Jakákoliv myšlenka na to, jaké by asi bylo využívání Androidu na iPhonu, je tedy jen hříčkou fantazie, nežli něčím, co si lze na vlastní kůži vyzkoušet – tedy alespoň plnohodnotně. Neplnohodnotnou cestu totiž nabízí již nějakou dobu Samsung skrze svou webovou aplikaci pro iPhony, která se snaží prostředí Androidu na jejich displejích simulovat. A ta se nyní dočkala po nedávném představení řady Galaxy S24 aktualizace. Stačí, když si otevřete tuto stránku a následně budete postupovat podle návodu v galerii níže.

O možnosti vyzkoušet si webovou verzi Androidu na iPhonu jsme vás na našem magazínu informovali již několikrát. Nyní Samsung přišel s tím, že by si jablíčkáři možná chtěli vyzkoušet to, co najdou v nových S24, na které by třeba mohli chtít i přejít. Pokud vás tedy zajímá, jak se žije „na druhé straně barikády“, máte nyní velmi slušnou možnost si to vyzkoušet. A nutno říci, že úplně špatné to rozhodně není, ba naopak. Android totiž dokázal za posledních několik let solidně dospět a i zatvrzelí jablíčkáři musí uznat, že nevypadá rozhodně špatně.