Vision Pro se sice ještě oficiálně neprodává, už se ale dočkal aktualizace softwaru

Společnost Apple v průběhu tohoto týdne zahájil předobjednávky svého headsetu Vision Pro. Na pulty obchodů se má tato náhlavní souprava dostat oficiálně počátkem příštího týdne, a již nyní si ji mohou vyzkoušet vybraní novináři a tvůrci. Přestože se headset Vision Pro zatím ještě nezačal oficiálně prodávat, vypadá to, že se již nyní dočkal softwarové aktualizace.

Podle všeho tedy Apple Vision Pro bude mít aktualizaci softwaru připravenou hned první den – tedy za předpokladu, že skutečně bude dodáván s verzí 1.0.1 operačního systému visionOS. Nicolás Álvarze na svém twitterovém účtu nedávno uvedl, že Apple vydal delta verzi operačního systému visionOS 1.0.1, kterou distribuuje formou OTA. Aktualizace nese podle Álvareze kódové označení 21N311.

visionOS 1.0.1 (21N311) has been released 🤯 — Nicolás Álvarez (@nicolas09F9) January 24, 2024

Pokud Apple skutečně v době uvedení Vision Pro do prodeje nasadí operační systém visionOS 1.0.1, mohl by čistě teoreticky představit již na letošní červnové WWDC verzi visionOS 2, a v ideálním případě začít s distribucí její veřejné verze letos na podzim po skončení Keynote – podobně, jako to dělá se svými ostatními operačními systémy. Apple se na zahájení prodeje Vision Pro připravuje opravdu pečlivě, a důkladně školí zaměstnance ve svých Apple Storech.