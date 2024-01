Aplikace na vašem iPhonu vás mohou sledovat přes notifikace!

Přestože jsou iPhony považovány za naprostou špičku z hlediska bezpečnosti a soukromí uživatelských dat, i z nich se dají dostat data, která lze proti jejich majitelům takříkajíc zneužít. Na tento problém nyní upozornil výsledky svého průzkumu bezpečnostní expert Tommy Mysk, kterému se podařilo zjistit, že iOS obsahuje konkrétně jakési slepé místo u push notifikací, které jsou vývojáři aplikací schopni využít ke sledování uživatelů.

Mysk zjistil konkrétně to, že některé iOS aplikace využívají funkci pro přizpůsobení push notifikací zavedenou v iOS 10 jinak, než Apple dle všeho zamýšlel. Právě skrze tuto možnost jsou totiž vývojáři podle Myska schopni o uživatelích zjistit řadu detailů včetně jejich interakce s danou notifikací, detaily o konfiguraci jejich hardwaru a softwaru a tak podobně. Díky těmto informacím jsou následně schopni poskládat profil uživatele, který mohou dále trackovat v aplikacích a díky tomu tak i vědět, kde přesně se softwarově pohybuje, co jej zajímá a tak podobně – a to je výhra pro cílení reklamy. Apple sice tento typ sledování nepovoluje, dle vývojáře však evidentně není schopen zneužití skrze push notifikace zabránit, jelikož o něm dost možná vůbec neví. Co je však možná nejvíce znepokojivé, tyto „analytické informace“ skrze push notifikace sbírají i největší hráči App Storu v čele s TikTokem, Facebookem, X (dříve Twitterem, LinkedIn a tak podobně. Bude proto velmi zajímavé, jak se Apple nyní k celé záležitosti postaví.