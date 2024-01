Bloomberg: První auto představí Apple v roce 2028. Nebude ale takové, jaké svět očekával

O tom, že Apple vyvíjí vlastní elektromobil s autonomním řízením se v kuloárech šušká již pěkně dlouho, přičemž v posledních měsících jsme hned několikrát slyšeli jak o zrušení tohoto projektu, tak i o jeho obnovení. Téma nyní výrazně oživila agentura Bloomberg, jejíž zdroje přišly konkrétně s tvrzením, že svět od představení prvního vozu z dílny Applu dělí už jen 4 roky – dorazit má totiž v roce 2028. Bohužel však nebude ani zdaleka takový, jaký Apple ještě donedávna chtěl, aby byl.

Zdroje Bloombergu tvrdí konkrétně to, že vůz Applu bude čistě elektrický a rozhodně u něj nemáme počítat s plně autonomním řízením. To sice zprvu kalifornský gigant plánoval, nicméně postupem času se víc a víc ukazovalo, že se vytyčil nedosažitelnou metu, na kterou nemá šanci dosáhnout, a proto se rozhodl ze svých vizí ubrat a autonomní řízení dokončit zhruba do verze, kterou používá Tesla. Řidič tedy sice bude moci na systémy do jisté míry spoléhat, bude však muset být též stále v pozoru a v případě nutnosti od vozu řízení přebrat. Po technologické stránce má být nicméně auto Applu naprostou špičkou, jelikož jej chce výrobce „prošpikovat“ nejrůznějšími technologiemi, které cestujícím zpříjemní jízdu. Samozřejmostí je hloubková integrace iPhonu skrze CarPlay či řada dalších vychytávek, které jsou v automobilovém světě zatím spíše ojedinělé. Jedním dechem se ale sluší dodat, že vzhledem k tomu, kolik času do představení vozu ještě zbývá, mohou se samozřejmě plány Applu změnit a to, co i on sám bere v současnosti za hotovou věc, může být nakonec smeteno ze stolu – a to třeba i celý projekt jako takový.