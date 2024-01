Objevte kamery Ajax: Když se snoubí inteligence a soukromí

Komerční sdělení: Společnost Ajax Systems představila kamery TurretCam, BulletCam a DomeCam Mini jako součást produktové řady Baseline. Tato zařízení využívají výkon patentované technologie JetSparrow a kombinují dohled ve vysokém rozlišení s bezkonkurenční ochranou soukromí. Kamery jsou navrženy pro všestranné použití a díky svému krytí IP65 jsou vhodné pro vnitřní i venkovní prostředí. Ověřování bez hesla zajišťuje bezproblémové a bezpečné nastavení. Díky různým typům matic a objektivů vyhovují kamery spektru potřeb sledování.

Odvětví videodohledu se již dlouho potýká s problémem: dosáhnout robustního zabezpečení při zachování soukromí dat. Mnoho existujících kamerových systémů vykazuje zjevné slabiny, které vedou k významnému narušení soukromí uživatelů. Neoprávněný přístup k IP kamerám, často způsobený nevyhovujícím výchozím nastavením nebo záměrně ponechanými zadními vrátky, tento problém ještě více zdůraznil.

Uživatelé často operují s několika aplikacemi pro sledování, ovládání a analýzu záznamů. Tato nedostatečná integrace nejenže spotřebovává drahocenný čas, ale také snižuje uživatelský komfort. Každá aplikace přichází se svým rozhraním, což komplikuje to, co by mělo být jednoduchým úkolem: zajištění bezpečnosti. To často vede k přehlédnutí bezpečnostních incidentů, pomalé reakci a zvýšené frustraci uživatelů, kteří hledají integrované a bezproblémové řešení dohledu.

Navrženo pro bezpečnost, respektující soukromý prostor

Společnost Ajax pevně věří, že bezpečnost a soukromí mohou existovat vedle sebe, a proto se vydala na cestu, aby tuto mezeru zaplnila. Prvním zásadním krokem bylo uvedení řady MotionCam s nabídkou ochrany soukromí. Dnes představují kamery Ajax, poháněné vlastní technologií streamování videa, integrované a efektivní dohledové řešení. Tyto kamery jsou synchronizovány se systémovými událostmi, což uživatelům poskytuje rychlý přístup k videodatům a umožňuje přizpůsobitelné nahrávání na základě scénářů.

Kamery TurretCam, BulletCam a DomeCam Mini vynikají minimalistickým designem a odolností s krytím IP65. Jsou vybaveny různými možnostmi objektivů, vestavěnými akcelerometry hlásícími demontáž a nárazy a slotem microSD podporujícím až 256 GB. Zvuk je čistý díky mikrofonu s kodekem G722. Podsvícení zajišťuje viditelnost za různorodých podmínek.

Společnost Ajax klade velký důraz na kvalitu obrazu. Pro zvýšení kvality obrazu zřídila společnost vlastní laboratoř. Snímače kamer jsou kalibrovány a standardizovány přímo během výrobního procesu, aby byl zajištěn optimální výkon.

Technologie True WDR v každé kameře vyrovnává světelné rozdíly a zajišťuje čistý obraz při různém osvětlení. Konfigurace WDR je snadná prostřednictvím aplikace. Infračervené diody LED posílené optikou pokrývají vzdálenost až 35 metrů u kamer TurretCam a BulletCam a 30 metrů u kamery DomeCam Mini.

Rychlé dvoukanálové streamování

S kamerami Ajax zažijete bezkonkurenční rychlost a pohodlí při streamování videa.Srdcem rychlého a bezproblémového zážitku je JetSparrow, inovativní technologie streamování videa společnosti Ajax. Substream umožňuje rychlé a bezproblémové přetáčení referenčních snímků a JetSparrow uživatele okamžitě nasměruje na záznam v plné velikosti. Substream lze v aplikaci snadno nakonfigurovat.

JetSparrow zaručuje vysokou rychlost načítání, takže si v aplikaci užijete plynulou navigaci bez zádrhelů. Nastavte scénář, ve kterém detektory Ajax aktivují konkrétní kamery a zahájí nahrávání videa. Nakonfigurujte nastavení videa, abyste okamžitě obdrželi vizuální potvrzení alarmu ve vysokém rozlišení.

Kamery s umělou inteligencí

Kamery Ajax se schopností analýzy umělé inteligence dokáží rozlišovat různé objekty a umožňují selektivní nahrávání. Díky tomu jsou zachyceny pouze relevantní události, jako je vstup osoby do místnosti nebo jízda auta na parkovišti. Veškeré zpracování probíhá přímo v kameře, což snižuje zatížení infrastruktury a šetří více úložného prostoru ve srovnání s tradičními detektory pohybu, které se spouštějí na základě pohybu pixelů na obrazovce. Odborné znalosti společnosti Ajax AI jsou domácí a nemají žádné vazby na pochybné zdroje dat.

Odborný přístup

Kamera má kovový kryt, který chrání před poškozením vodou i prachem. Pokud se někdo pokusí kameru rozbít nebo demontovat za účelem vyjmutí karty SD, spustí se vestavěný akcelerometr.

Stejně složité je však i vnitřní zabezpečení. Multimediální data jsou uložena na kartě microSD ve vzoru, který může dešifrovat pouze majitel kamery prostřednictvím svého účtu. Vylepšené zabezpečení archivu zajišťuje, že k těmto obrazovým datům lze přistupovat výhradně pomocí přihlašovacích údajů. Pro další bezpečnostní opatření umožňuje karta Soukromí uživatelům určit, které účty mají přístup ke konkrétním videoproudům a fotografiím v reálném čase.

Můžete ovlivnit, kdo může prohlížet, ukládat a spravovat váš obsah a také poslouchat jeho zvuk. Víceúrovňové zabezpečení účtů zahrnuje 2FA, kontrolu relací a přihlašování heslem nebo biometrickými údaji. Po nastavení systém ovládá pouze koncový uživatel, což eliminuje jakýkoli přístup zadními vrátky. Přístup k účtu PRO je dočasný a je výhradně v kompetenci správce systému.

Ověřování kamery bez hesla

Kamery Ajax upřednostňují zabezpečení na všech úrovních a nejsou vybaveny výchozími hesly. Zařízení používají bezheslové ověřování mTLS, které umožňuje připojení pouze do jednoho prostoru.

Interakce v cloudu jsou zabezpečeny šifrovanými certifikáty, což eliminuje rizika spojená s hesly. Kamery lze snadno přidávat prostřednictvím aplikace Ajax prostřednictvím bezpečného a zjednodušeného procesu.

Bezproblémová instalace a nastavení

Kamery Ajax umožňují snadnou instalaci s minimální demontáží, přiloženou šablonou pro přesnou montáž a bezpečným šroubovým provedením. Díky rychlému připojení k aplikaci prostřednictvím QR kódu je nastavení pro instalatéry bezproblémové a pro uživatele bezpečné.