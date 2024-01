Bluetooth 5.4 přináší revoluční novinku, umožňuje komunikovat s více zařízeními současně

Bluetooth 5.4 je nový standard, který byl sice schválen již v minulém roce, ovšem do prvních zařízení se dostane až letos. Co se Applu týká, zatím není na trhu jediný produkt, který by nabízel podporu Bluetooth 5.4 s tím, že pravděpodobně vůbec jako první se podpory tohoto standardu dočká iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max. Nový standard Bluetooth 5.4 nabízí lepší výkon, vyšší efektivitu, excelentní bezpečnost, ale také několik nových funkcí a rozšířených možnosté.

Všeobecně platí, že většina vylepšení mezi jednotlivými verzemi Bluetooth 5.0 až Bluetooth 5.4 se týká bezpečnostních aspektů a výkonu připojení. Co je však zcela zásadní novinkou, kterou nabízí Bluetooth 5.4, je možnost propojit a komunikovat s více zařízeními současně a to obousměrně. Standardně Bluetooth umí navázat pouze jedno připojení s jedním zařízením a s tím následně komunikovat a právě to, se u Bluetooth 5.4 mění. Bohužel to neznamená, že budete mít možnost pouštět různou hudbu z iPhone do dvou párů AirPods najednou, ale týká se to především maloobchodního sektoru.

Pomocí technologie PAwR umožňuje Bluetooth 5.4 v maloobchodu vzdáleně sledovat a měnit elektronické štítky na různých produktech a to na více štítcích najednou. Takzvaný ESL, tedy Electronic Shelf Label neboli elektronický štítek zboží využívá čím dál tím více prodejen a nahrazují nimi standardní papírové štítky. Umožňuje jim to měnit ceny klidně několikrát za den a to během jediného kliknutí myší nebo stisknutí tlačítka. Pokud tak bude mít obchodník zařízení s Bluetooth 5.4, bude mít možnost vybrat všechny šítky například pro jogurty jednoho výrobce a u všech najendou změnit cenu, aniž by musel měnit cenu u každé jedné příchuti jednotlivě.

Do budoucna to znamá, že pokud máte například doma více senzorů teploty, bude možné sledovat data ze všech senzorů současně i když jsou připojeny přes Bluetooth a nikoli přes Wi-Fi. Bluetooth 5.4 přináší zajímavé vylepšení a dá se říct, že ve světě Bluetooth doslova revoluci, která se však prozatím týká především komerčního využití a takzveného internetu věcí.