Otravné funkce (nejen) z iOS 17, které dost možná budete chtít deaktivovat

Už je to nějaká doba, co se uživatelé mohou radovat z operačního systému iOS 17 a jeho dalších verzí. Operační systém iOS 17 přináší do iPhonů několik zajímavých nových funkcí, jako je například Klidový režim, interaktivní widgety, pohlednice kontaktů na celou obrazovku pro telefonní hovory, vylepšenou a personalizovanější automatickou opravu a mnoho dalšího.

Každý uživatel má ale jiný vkus, potřeby a preference. Z čeho jsou někteří uživatelé nadšení, to mohou jiní považovat za otravné nebo nepříjemné. V dnešním článku se společně podíváme na pět funkcí, které přinesl operační systém iOS 17, a které možná někteří z vás budou raději chtít deaktivovat.

Sdílení kontaktu přiblížením

Nová funkce NameDrop v iOS 17 umožňuje rychlou výměnu kontaktních informací přes AirDrop pouhým přiblížením iPhonu k jinému iPhonu nebo Apple Watch s watchOS 10. Pomocí funkce NameDrop se sdílí vaše jméno a pohlednice kontaktu, telefonní číslo, e-mailová adresa a další informace. Někteří lidé však měli problémy s tím, že NameDrop sdílí informace, i když si to nepřejí. Pokud například umístíte svůj iPhone do blízkosti jiného iPhonu obecně, NameDrop se může pokusit přenést vaše kontaktní informace. Pokud nosíte v tašce dva iPhony – jeden osobní a druhý pracovní – může se NameDrop pokusit sdílet kontaktní informace mezi oběma, což může být nepříjemné, když se funkci nesnažíte používat záměrně. Naštěstí existuje snadný způsob, jak funkci NameDrop zcela zakázat. V Nastavení klepněte na Obecné -> AirDrop, a v sekci Sdílení zahájíte deaktivujte položku Přiblížením zařízení k sobě.

Fotogalerie iOS 17 AirDrop pres mobilni data 1 iOS 17 AirDrop pres mobilni data 2 iOS 17 AirDrop pres mobilni data 3 Vstoupit do galerie

Deaktivace notifikací v Klidovém režimu

Funkce Klidový režim je pravděpodobně jednou z největších novinek iOS 17 v iPhonu. Při horizontálním nabíjení promění telefon v chytrý displej a zobrazuje informace, jako je čas, kalendář, fotografie a oznámení, ve velkých přehledných blocích. Klidový režim je skvělý způsob, jak rychle vstřebat informace pohledem na telefon, ale pokud jsou kolem vás lidé a vy chcete mít některé informace v soukromí, možná nebudete chtít, aby se v Klidovém režimu zobrazovala oznámení. V takovém případě stačí jen přejít do Nastavení -> Klidový režim, a v sekci Oznámení deaktivovat položku Zobrazovat oznámení.

Deaktivace zjednodušeného oslovení Siri

Siri v iOS 17 prošla několika zásadními změnami včetně možnosti aktivace pouhým vyslovením „Siri““ – už není třeba říkat „hey“. Je to jednodušší způsob, jak rychle otevřít aplikaci nebo spustit zástupce pouhým hlasem, ale zároveň se může stát, že Siri budete častěji spouštět omylem, protože novým spouštěčem je nyní pouze jediné slovo. Pokud se chcete vrátit k původnímu oslovení, spusťte na iPhonu Nastavení -> Siri a hledání, klepněte na Čekat na vyslovení a aktivujte položku „Hey Siri“.