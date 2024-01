Applu uniklo schéma chystaného 12,9″ iPadu Air! Podívejte se, jak bude novinka vypadat

Že se Apple chystá v letošním roce představit hned dvě velikosti iPadů Air není již pěkných pár měsíců žádným tajemstvím. Doposud se však počítal o s tím, že chystaná 12,9″ novinka bude jen větší verzí nynějšího 10,9″ iPadu Air se stejným designem. Nyní se ale ukazuje, že tomu tak úplně nebude. Tvrdí to minimálně portál 91mobiles, kterému se podařilo získat schéma 12,9″ novinky, které tak logicky odhaluje její design. Prohlédnout si jej můžete v galerii níže.

Jak můžete sami vidět, 12,9″ iPad Air bude své menší verzi docela blízký. Hlavním rozdílem bude mírně odlišný zadní fotomodul, který bude částečně připomínat foťák iPhonů X a XS. Namísto dvou objektivů v něm však bude umístěn jen jeden objektiv spolu s LED bleskem. Jinak je ale vše „při starém a to dokonce třeba i umístění předního fotoaparátu, který bude i nadále v rámečku na horní straně zařízení. Leckdo přitom očekával jeho přesun do bočního rámečku, jak to Apple učinil u základních iPadů kvůli tomu, že při videhovorech jsou tato zařízení používána ve velkém právě v režimu „naležato“. Tento upgrade se však buď úplně neosvědčil, nebo se Applu jednoduše nechtěl implementovat do řady Air už letos. Kdy se její premiéry dočkáme je nicméně zatím nejasné, byť některé zdroje hovoří o březnu či dubnu.