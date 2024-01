Občanka v mobilu 2024: Do jakých telefonů jí lze nahrát?

Občanka v mobilu skrze aplikaci eDoklady nahradí v nadcházejících měsících a letech u mnoha z nás její fyzickou verzi. To proto, že zatímco mobilní telefon má po ruce takřka neustále skoro každý, v případě fyzického občanského průkazu tomu tak úplně není. O to víc potěší, že dnes – tedy 20. ledna 2024 – vydává stát právě aplikaci eDoklady, která bude sloužit jakožto digitální peněženka právě pro občanku v mobilu, později pak i pro další doklady. Tušíte však, do jakých mobilů vlastně lze eDoklady nainstalovat? Pokud ne, níže naleznete bližší informace.

Fotogalerie edoklady obcanka 2 edoklady obcanka 13 edoklady obcanka 24 edoklady obcanka 12 edoklady obcanka 20 edoklady obcanka 25 edoklady obcanka 23 edoklady obcanka 22 edoklady obcanka 21 edoklady obcanka 19 edoklady obcanka 18 edoklady obcanka 17 edoklady obcanka 16 edoklady obcanka 15 edoklady obcanka 14 edoklady obcanka 11 edoklady obcanka 10 edoklady obcanka 9 edoklady obcanka 8 edoklady obcanka 7 edoklady obcanka 6 edoklady obcanka 5 edoklady obcanka 3 edoklady obcanka 1 edoklady obcanka 4 Vstoupit do galerie

Občanka v mobilu: Do jakých telefonů jí lze nahrát

iPhone

Je vyžadován alespoň iOS 15 a novější

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone SE (1. generace)

iPhone SE (2. generace)

iPhone SE (3. generace)

Android