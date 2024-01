Modrá, černá či stříbrná: Podívejte se, jak by vypadaly Apple Watch Ultra v nových barvách

Přestože Apple představil světu již dvě generace Apple Watch Ultra, stále jsou tyto hodinky k dispozici v jedné jediné barevné variantě a to konkrétně té přírodní titanové. Mnozí jablíčkáři by si však přáli, aby hodinky dorazily i v tmavé, popřípadě i jakékoliv další barevné variantě, jelikož například upřednostňují tmavé hodinky nad světlými a jednak mají rádi barvu hodinek sjednocenou s barvou jejich iPhonu – samozřejmě vyjma té přírodní titanové. Na to, jak by Apple Watch v nových barevných variantách mohly vypadat, se nyní zaměřil leaker Majin Bu ve svém konceptu, který zveřejnil na sociální síti X. Prohlédnout si jej můžete v galerii níže.

