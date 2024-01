Nejznámější tech youtuber: Vision Pro je super, jeho hmotnost je však problém

Již dnes odpoledne odstartuje Apple v USA předobjednávky jeho prvního AR/VR headsetu Vision Pro. Pořádný háček je však v tom, že jej doposud viděla jen hrstka lidí a nikdo příliš neví, k čemu vlastně je, potažmo zda jej dokáže používat dlouhodobě tak, aby mělo jeho pořízení smysl – tím spíš s přihlédnutím k tomu, kolik Vision Pro stojí. V posledních dnech se navíc začínají objevovat náznaky toho, že jeden z jeho potenciálních strašáků může být realitou. Řeč je konkrétně o vyšší hmotnosti, které se mnozí jablíčkáři obávali hned od jeho představení a kterou nyní potvrzují i první reportéři a youtubeři, kteří si jej mohli v kancelářích Applu v New Yorku osahat. Jinak tomu není ani u Marquese Brownleeho, který na YouTube vystupuje pod přezdívkou MKBHD coby zřejmě nejznámější technologický youtuber současnosti.

Na svůj účet na sociální síti X (dříve Twitter) napsal Marques Brownlee konkrétně:

Když jsem poprvé vyzkoušel Vision Pro, říkal jsem si: „Má úžasný displej, jeho sledování očí je jako kouzlo a celkově je toto zařízení velmi futuristické. Je ale taky trochu těžké. Když jsem podruhé vyzkoušel Vision Pro, říkal jsem si: „Míra vašeho pohlcení zařízením je stále velmi vysoká a vy z něj tedy jste opět nadšeni. Prostorová videa jsou trefa do černého, je ale třeba správně nastavit vzdálenost. A páni, ta věc je opravdu, ale opravdu těžká. Nejsem si úplně jistý, jak dlouho bych to vydržel nosit.“ A když jsem potřetí vyzkoušel Vision Pro, říkal jsem si: „Sakra, ta věc je těžká. Psaní na virtuální klávesnici je slušné. Je tu pár nových super aplikací, které se dají vyzkoušet. Ale páni, je to fakt strašně těžké.“

Kdy konkrétně se Marques z Vision Pro dostal sice není nikde specifikováno, jelikož však dostal už na loňskou WWDC pozvánku pro média a patří mezi youtuberská esa, se kterými Apple spolupracuje, je velmi pravděpodobné, že první a možná i druhé setkání s Vision Pro proběhlo právě v rámci WWDC, třetí pak před pár dny v newyorských kancelářích Applu na briefingu pro média a youtubery. Z jeho slov je jasně patrné, že nadšení pramenící z prvních dojmů, které ve vás funkce Vision Pro zanechají, je natolik velké, že zkrátka hmotnost zařízení příliš nevnímáte. Jak vám však začne postupem času „zevšedňovat“, protože už víte, co od něj zhruba čekat, začínáte jeho hmotnost vnímat více a více, což může být ve výsledku do budoucna pořádný problém. Jen stěží si totiž lze představit, že by šlo s Vision Pro jednoduše dlouhé hodiny pracovat například na několika plochách Maců s maximálním pohodlím – tedy minimálně dle slov zahraničních testerů, kteří se s headsetem již dostali do styku. O to zajímavější budou další informace o něm jak z opět od testerů, tak i běžných uživatelů.