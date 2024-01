Netflix se od Vision Pro odvrátil zády! Speciální aplikaci pro něj nechystá

Zatímco spousta videostreamovacích gigantů v čele s HBO Max či Disney+ již v předešlých týdnech potvrdila, že jejich aplikace pro Vision Pro budou k dispozici ve visionOS App Storu hned od startu prodejů headsetu, Netflix jde v tomto směru proti proudu. Při pohledu na jeho přístup k Vision Pro by se dokonce skoro až chtělo říci, že se ke headsetu otočil zády, jelikož je mu jeho podpora zcela volná.

Loni v červenci, když byl ještě Vision Pro čerstvou novinkou, se nechal Netflix slyšet, že pro něj sice zřejmě nepřipraví speciální aplikaci, do podoby visionOS však portuje svou aplikaci pro iPad, což by ve výsledku mělo pro příjemné sledování stačit. Nyní však mluvčí Netflixu prozradil reportéru Marku Gurmanovi z Bloombergu, že z plánů na port iPadOS aplikace do visionOS obchodu sešlo a jediná možnost, jak bude možné na Vision Pro Netflix konzumovat, je klasicky přes internetový prohlížeč, jak tomu je v případě Maců. Co Netflix k této ignoraci Vision Pro vede se můžeme sice jen domnívat, nicméně je možné, že zkrátka jen nechce mrhat prostředky pro vývoj aplikace na platformu, jejíž uživatelská základna bude minimálně zprvu naprosto minimální. Právě s ohledem na tento fakt se proto nedá vyloučit, že do budoucna přeci jen visionOS verze Netflixu dorazí.