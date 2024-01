Apple vydal nový firmware pro AirPods 3

Apple vydal novou aktualizaci firmware sluchátek AirPods třetí generace. Nový firmware nese označení 6A321, zatím co předchozí v prosinci vydaný firmware nesl označení 6A317. Jako obvykle, ani tektokrát se apple nechlubí ničím novým, co tento firmware přináší. Aktualizace se nainstaluje sama a není možné ji vynutit. Pro to, aby se firmware do sluchátek nainstaloval je nutné mít sluchátka připojena k iOS zařízení, vložená do pouzdra a připojena ke zdroji napájení. To je v podstatě jediná možnost, jak dosáhnout toho, aby se aktualizace nainstalovala. Pokud to neuděláte, aktualizace se taktéž nainstaluje, ale je pouze na Applu a vašich zařízeních, kdy k tomu dojde.

Ověřit si verzi firmware vašich AirPods můžete přímo v nastavení iOS a to pod položkou AirPods a v ní na spodní části najdete Informace a zde Verze. Pokud chcete ověřit verzi firmware, je nutné mít sluchátka připojena k iOS zařízení.