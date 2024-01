Fighter: trailer Bollywoodské odpovědi na Top Gun má za 1 den přes 34 milionů shlédnutí

Když vašim jazykem mluví 1,4 miliardy lidí, pak je úspěch zaručen prakticky u čehokoli, co natočíte nebo napíšete. Vždy se najde dost lidí na to, aby se na vaše dílo podívali. O tom se přesvědčila také bollywoodská odpověď na Top Gun, která nese název Fighter a do kin vstoupí 25. 1. 2024. Hrají v ní bollywoodské hvězdy Hrithik Roshan, Deepika Padukone, Anil Kapoor, Karan Singh Grover nebo například Akshay Oberoi.

Za pouhý jeden jediný den od vydání traileru na YouTube, má tento trailer 34 milionů shlédnutí a téměř 400 tisíc lajků. Mimochodem trailer na film Top Gun Maverick má za 4 roky 41 milionů shlednutí. Jak se zdá, tak Fighter doslova a do písmene bourá internet. Ostatně na trialer se můžete sami podívat přímo zde.