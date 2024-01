Vision Pro zřejmě nezvládne vše, co Apple slíbil. Ten už v tichosti maže stopy

Když Apple loni na červnové WWDC světu ukázal svůj první AR/VR headset Vision Pro, prezentoval jej coby revoluci na poli osobní elektroniky, která dokáže takřka vše, na co si jen člověk u podobného produktu vzpomene. Jak se však nyní zdá, prvotní plány Applu byly možná větší, než bylo nakonec možné zrealizovat.

Leaker vystupující na sociálních sítích pod přezdívkou M1 či M1Astra si všiml konkrétně toho, že Apple nedávno aktualizoval na YouTube video, kterým loni Vision Pro představil. V aktualizované verzi pak chybí konkrétně části zobrazující funkci „Open Sky Enviroment“, která měla zobrazit nad vaší hlavou nebe ve verzi, kterou jste si vybrali, namísto stávajícího stropu či čehokoliv jiného. O této funkci pak psal Apple i v doprovodných textech přímo na svém webu, nicméně i z něj veškeré zmínky o možnosti zobrazit si nad hlavou nebe chybí. Zdá se tedy, že si touto funkcí ukousl Apple příliš velké sousto, které se mu nepodařilo pokousat a které tedy musel nyní odpískat. Stoprocentní jistotu sice budeme mít až poté, co headset dostanou do rukou první recenzenti, nicméně vzhledem k tichému mazání pomyslných stop se zdá, že je o osudu této funkce víceméně rozhodnuto. Pokud vás pak zajímají detaily, prozkoumejte tweet níže, kde jsou k dispozici jak obě videa (tedy původní i aktualizovaná verze), tak i texty o funkci.

Apple has possibly cut the Open Sky Environment feature that replaces your ceiling, from Apple Vision Pro.

Recently, Apple edited their "Introducing Apple Vision Pro" video on YouTube and their website, removing the Open Sky clip.

References to the feature have also been… pic.twitter.com/aMt5wruEYd

— M1 (@M1Astra) January 14, 2024