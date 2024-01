Šéfka antimonopolního úřadu EU navštívila Apple Park. O přátelskou návštěvu nejspíš nešlo

Že vztahy Applu a Evropské unie nejsou vyloženě dobré zřejmě není třeba vzhledem k nejrůznějším soudním tahanicím, které musí kalifornský gigant na území EU řešit, žádným překvapením, ba dokonce tajemstvím. A právě možná o to víc překvapila nedávná návštěva šéfky antimonopolního úřadu EU Margrethe Vestager přímo v Apple Parku, kterou se tato žena dokonce i pochlubila na svém twitterovém účtu. O přátelskou návštěvu se přitom pravděpodobně nejednalo. Apple totiž řeší i nyní s EU řadu záležitostí, na kterých se absolutně nedokáží shodnout, a které by přitom mohly dosavadní podnikání Applu výrazně pozměnit.

Margrethe Vestager na svém twitterovém účtu informovala konkrétně o tom, že při návštěvě řešila se šéfem Applu Timem Cookem zejména dvě témata a to konkrétně povolení alternativních obchodů s aplikacemi, které by se tak na území EU připojily po bok App Storu a uživatelům by ve stahování aplikací de facto rozvázaly ruce, spolu s antimonopolním „chování“ Apple Music. Co konkrétně v tomto rozhovoru zaznělo sice není jasné, co však jasné je, je to, že se Cook zcela určitě snažil Vestager přesvědčit o tom, že se EU v obou případech mýlí, byť u Apple Music už je to ve výsledku stejně jedno, jelikož zde soudy EU rozhodly v neprospěch Applu. Co se ale týče App Storu a alternativních obchodů s aplikacemi, ty do systému iOS stále nedorazily a Apple má tedy stále čas se snažil o to, aby se na něj nové zákony o digitálních trzích, které by mu nasazení podpory alternativních App Storů nařídily, nevztahovaly. Hlavním argumentem Applu pak má být to, že neprovozuje jeden, ale hned pět typů App Storu, přičemž každý je jiný a tím pádem nelze jejich uživatele sčítat. Díky tomu by se tak evropský App Store pro iOS měl dostat svou uživatelskou základnou pod úroveň, která by už vyžadovala podporu alternativních obchodů s aplikacemi na iPhonech. Zda se tato taktika Applu osvědčí či nikoliv je ale ve hvězdách.