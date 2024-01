YSL Rouge Mesure: Vezměte iPhone, vyfoťte jakoukoli barvu na světě a vytvořte rtěnku v jejím odstínu

Pokud vaše něžná polovička miluje rtěnky, pak je tato vychytávky od Yves Saint Laurent to, co ji nesmí chybět. YSL Rouge Mesure je přístroj, který vám za 300€ nabídne možnost vytvořit 4000 odstínů rtěnky. Stačí si pořídit samotný přístroj a jednu ze čtyř sad náplní (jedna sada stojí 99€, což na rtěnky od YSL není nijak přehnaná cena) a následně se můžete pustit do vytváření vlastních odstínů barev, třeba těch, které nosí vaše oblíbená herečka.

Jakmile máte samotné zařízení, stačí si koupit jednu ze 4 sad náplní, které jsou dle barevných odstínů rozděleny na nude, red, orange a pink. Každá trojice dokáže smíchat 1000 barevných odstínů. Pokud pak máte všechny čtyři sety, máte možnost namíchat až 4000 barev a jejich odstínů. Míchání pak samozřjemě probíhá zcela automaticky a to tak, že vezmete svůj iPhone s aplikací YSL Rouge Mesure a vyfotíte barvu, která se vám líbí. Může to být barva podrážky vašich Louboutinek, kabelky od Channelu nebo třeba vašeho Ferrari, se kterým chcete ladit.

Jakmile máte vybranou barvu, kterou chcete namíchat, stačí ji odeslat do přístroje a ten automaticky vytvoří daný odstín tak, že do horního kelímku, který je taktéž vybaven zrátkem a je odjímatelný, abyste jej mohli nosti sebou v kabelce, napustí přesně takové množství daných odstínů, abyste po promíchání měly výslednou barvu, kterou požadujete. Sladit se tak s čímkoli vás napadne již není problém.