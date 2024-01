Dobrá zpráva pro Apple? Macy před Vánoci táhly, a to se na ty nejprodávanější stále čeká

Poté, co v roce 2020 a 2021 trh s počítači a tablety kvůli pandemii COVID-19 a nutnosti spousty zaměstnanců přejít z kanceláří na práci na home office výrazně vzrostl, v posledních dvou letech naopak začal dle očekávání padat. Potřeba koupě počítačů je totiž rázem podstatně menší než byla, což vede logicky k meziročnímu prodejnímu poklesu. Zatímco však někteří výrobci hlásili pokles klidně i o nižší desítky procent, Apple je v tomto směru relativně stabilní a „krvácí“ jen o jednotky procent. A to i v době, kdy svým způsobem nemá, čím by zaujal.

Analytici z IDC přišli před pár hodinami s poměrně zajímavou zprávou informující o tom, že za 4. čtvrtletí loňského roku se trh s počítači propadl meziročně o 3 %, což je právě vzhledem k výše zmíněným věcem dobrá zpráva. Co se pak týče Applu, tomu se dařilo ještě o něco více. I jeho dodávky se meziročně sice mírně propadly a s nimi tedy i podíl na trhu, jednalo se však o meziroční pád z 9,6 % na 8,8 %. Jinými slovy, Macy před Vánoci táhly takřka stejně jako v loňském roce a co je možná nejpozitivnější, to i přesto, že Apple vlastně neměl příliš čím zaujmout. Před koncem roku totiž světu ukázal jen iMacy M3 spolu s MacBooky Pro M3/M3 Pro/M3 Max. Ani v jednom případě se tedy nejedná o masově prodávaná zařízení – tím spíš, když mezigenerační skok mezi MacBooky Pro M2 a M3 není příliš velký. I tak však dokázal Apple svou solidní pozici na trhu udržet.

Dá se navíc očekávat, že co nevidět jí začne posilovat. Podle dostupných informací by totiž měl světu ukázat v první polovině letoška nový MacBook Air M3, tedy novou generaci suverénně nejoblíbenějšího laptopu z jeho dílny a to zejména díky jeho přívětivé ceně. Prodeje Maců by tedy mohly právě díky nové generaci MacBooku Air velmi solidně povyskočit, byť odhadovat, jak moc, je v tuto chvíli zbytečné.