Není to málo, Antone Pavloviči? Apple Vision Pro vydrží na jedno nabití jen 2,5 hodiny

Když Apple loni v červnu světu představil svůj AR/VR headset Vision Pro, jednou z nejdiskutovanějších věcí v souvislosti s ním byla výdrž baterie. Headset je totiž napájen skrze kabel bateriemi podobnými MagSafe Battery Packu k iPhonům, z čehož bylo prakticky hned jasné, že příliš dobrou výdrž zde čekat nelze. To ostatně potvrdil i následně sám Apple s tím, že výdrž headsetu při při přehrávání 2D videa (tedy při jednoduché běžné činnosti) jsou 2 hodiny. Leckdo nicméně doufal v to, že v rámci dokončovacích prací na produktu se Applu podaří tato doba prodloužit. To se však nestalo.

Poté, co kalifornský gigant před pár dny oznámil termín startu prodejů Vision Pro, aktualizoval i jeho americkou produktovou stránku. Na té nyní stojí konkrétně to, že Vision Pro vydrží při přehrávání 2D videa nikoliv 2 hodiny, ale „už“ 2,5 hodin. Nadále se tedy jedná o neoslnivý výkon, u kterého je navíc potřeba dodat jednu důležitou věc. Zatímco dříve totiž Apple na produktové stránce uváděl, že Vision Pro půjde používat neomezeně dlouho, bude-li připojen k externímu zdroji napájení přes speciální adaptér, nyní byl tento text z produktové stránky odstraněn. Je proto otázkou, zda není 2,5 hodiny zároveň maximem toho, co je Vision Pro schopen „oficiálně“ zvládnout – tím spíš, když zatím Apple neinformoval ani o tom, zda k němu bude prodávat hned od startu samostatně přídavné baterie. Podtrženo, sečteno – i pár dní před startem předobjednávek visí nad headsetem řada nejasností, které by se na objednávkách mohly negativně podepsat. Zrovna absence adaptérů pro napájení headsetu přímo z elektrické sítě je totiž ve výsledku poměrně zásadní.