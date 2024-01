Čím dál častěji se nás v komentářích ptáte na to, kdy vyjde iOS 17.3 pro veřejnost. Odpověď na tuto otázku sice bohužel zatím neznáme, nicméně díky určitým indíciím ze strany Applu se lze alespoň k přibližnému termínu dobrat. Jak to tedy s vydáním systému vypadá?

Kdy vyjde iOS 17.3

Obecně se dá říci, že majoritní updaty pro své systémy testoval v minulosti Apple na čtyři až pět betaverzí, přičemž například iOS 17.1 byl otestován na čtyři bety (tři standardní a jedna finální) a iOS 17.2 na pět (čtyři standardní a jedna finální). A jen pro představu, iOS 17.3 je nyní teprve ve 3. betě, která vyšla tento týden. Budeme-li tedy brát tyto počty v potaz, znamenalo by to, že v každém případě musí vyjít iOS 17.3 nejdříve za dva až tři týdny. Vše bude záviset na tom, jak rychle dokáže Apple následující bety uvolnit a taktéž na tom, v jakém stavu budou, jelikož třeba 2. beta iOS 17.3 dobrá rozhodně nebyla. Bude-li však vše již v naprostém pořádku a Applu se podaří dokončit beta testování s vydáváním systémů na týdenní bázi, pak by iOS 17.3 mohl vyjít v týdnu mezi 29. lednem a 2. únorem. Tento termín je pravděpodobný i skrz to, že v pátek 2. únorem vstoupí do prodeje Vision Pro a pokud pro něj tedy Apple potřebuje připravit iPhony skrze iOS ještě více, musí iOS 17.3 vydat logicky před jeho vydáním.

Odpověď na otázku, v kolik hodin vyjde iOS 17.3 a další nové OS Applu je svým způsobem extrémně jednoduchá. Kalifornský gigant totiž časy vydávání svých updatů nikterak nemění již řadu let a tudíž můžeme na 99,9 % říci, že se tak stane v 19:00 našeho času. Jednu desetinu procenta si pak necháváme v záloze pro případ, že by se na straně Applu objevily nějaké komplikace například na jeho serverech, které by publikaci updatů pozdržely. V takovém případě už se na nějaké časy neohlíží, ale snaží se „jen“ zpřístupnit update co možná nejdříve po 19. hodině. Nicméně vzhledem k tomu, že je iOS 16 a další nové verze OS velmi očekávaný, je pravděpodobné, že na technické přípravě serverů si dal Apple i tentokrát velmi záležet a problémů by se tak měl vyhnout.