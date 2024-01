První iPhone oslavil 17. narozeniny. Připomeňte si jeho představení

Včera – tedy 9. ledna – uběhlo přesně 17 let od okamžiku, kdy tehdejší ředitel Applu Steve Jobs představil světu nový iPhone. Při této příležitosti se hodí zavzpomínat na to, jak vlastně ona prezentace proběhla, a co všechno Apple tehdy kromě iPhonu představil.

V neděli 7. ledna 2007 přednesl Bill Gates svůj projev na veletrhu CES v Las Vegas. Hovořil mimo jiné o tom, že skvělý hardware nestačí, že potřebujeme propojené zážitky, a zdůraznil tehdejší módní frázi společnosti Microsoft „Digitální desetiletí“. Zdůraznil, že klíčovým prvkem, který citelně chybí, je kreativita a mobilita, a nezapomněl také vychválit operační systém Windows Vista.

iPhone – jediný a jedinečný

O dva dny později a asi o stovky kilometrů dále představil Steve Jobs právě to zařízení, právě ten zážitek, který podle Gatese chybí – iPhone. „Dnes se společně zapíšeme do historie,“ pronesl tehdy sebevědomě. Jeho prezentace se ukázala být příkladem opravdu precizně zpracované keynote, provedla posluchač světem mobilních telefonů a ukázala jim, kde všude došlo k chybám – které byl iPhone připraven napravit. Dnes je segment ukazující, jak telefony vypadaly dříve, historickou kuriozitou. Tehdy to ovšem nebyla minulost, ale současnost a tyto archaicky vypadající telefony byly tím nejlepším, co bylo k dispozici. Během mnoha případů, kdy se Apple později dostal k soudu kvůli podobnosti mezi iPhonem a Androidem, předkládal grafiku demonstrující vývoj smartphonů od Samsungu před a po iPhonu.

…a nejen iPhone

V oné historicky významné keynote se ale představila i řada dalších věcí, z nichž některé byly tehdy bouřlivě oceněny a jednu jsme se naučili skutečně ocenit až v následujících letech. Jobs zahájil prezentaci odkazem na to, co oznámil v předchozím roce. Jednalo se tehdy nejen o přechod z procesorů PowerPC na procesory Intel, ale také o příslib, že do 12 měsíců dokončí přechod u všech modelů Maců. V roce 2007 Jobs celý proces označil za „rozsáhlou transplantaci srdce“, kterou se Applu podařilo „zvládnout za sedm měsíců“.

V této souvislosti Jobs také uvedl, že předchozí rok byl pro Apple pozoruhodně úspěšný, a také upřesnil, že více než polovina všech nových majitelů Maců je nyní tvořena lidmi, kteří přechází z Windows. Dále ukázal citát z interního sdělení společnosti Microsoft z roku 2004, kde Jim Allchin z vedení společnosti říká: „Kdybych nepracoval v Microsoftu, koupil bych si dnes Mac,“ a podělil se také o zbytek Allchinova sdělení, ve kterém mimo jiné zazněla kritika Windows Vista.

Skvělý rok pro Apple

Zmíněná Keynote byla doslova nabitá optimismem. Jobs například uvedl, že rok 2007 bude pro společnost Apple – co se týče Maců – opravdu skvělý. Aniž by se v tu chvíli zaobíral podrobnostmi, přešel k tematice podnikání na poli hudby. Prozradil, že v Applu právě překročili hranici 2 miliard prodaných skladeb, že iPod se stal s přehledem nejoblíbenějším videopřehrávačem na světě a dodal, že za tehdejší první čtyři měsíce, kdy byly na iTunes k dispozici filmy, si jich lidé koupili 1,3 milionu.

V té době bylo ve službě pouze 100 filmů, ale Jobs oznámil, že se jejich počet zvýší na 250, protože do iTunes přichází obsah společnosti Paramount. Jobs si také nezapomněl vzít na paškál microsoftí přehrávač Zune, který měl původně představovat konkurenci pro iPod, ale jeho podíl na trhu byl nakonec spíše zanedbatelný.

Zlatý hřeb

Prezentaci samotného iPhonu Jobs věnoval finálních čtyřiadvacet minut z celé Keynote. „Toto je den, na který jsem se těšil posledních dva a půl roku,“ uvedl, a přiznal, že noc před Keynote prakticky nezamhouřil oka. Ukázalo se, že Jobsova nespavost měla více důvodů než jen nadšení z představení nového jablečného smartphonu, a inženýři společnosti Apple je všechny znali. I když se to ukázalo až mnohem později, Jobsovy prezentace se zúčastnili inženýři iPhonu, kteří věděli, jak snadno se to všechno mohlo pokazit. Software nebyl dokončen, na celém telefonu se stále pracovalo, a pokud by se Jobs odchýlil od plánované ukázky, bylo pravděpodobné, že by telefon selhal.

Namísto iPhonu ale nakonec selhal clicker, s jehož pomocí se Jobs přesouval mezi jednotlivými body prezentace. Než se v zákulisí našla schopná náhrada, vyplnil Jobs oněch pětapadesát vteřin historkou o tom, jak Steve Wozniak na vysoké škole sestrojil zařízení podobné clickeru, které lidem kazilo příjem televizního signálu.

iPhone byl nakonec úspěšně odprezentován, jeho prodej byl zahájen v červnu téhož roku, a již za pouhých 74 dní slavila společnost Apple milion prodaných kusů.