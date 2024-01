Přichází Wi-Fi 7: Co to pro vás znamená a kdy se jej dočkáme u Applu?

Mezinárodní konsorcium Wi-Fi Alliance oficiálně vydalo nový standard Wi-Fi 7. Nová generace Wi-Fi přináší výrazně nižší latenci a mnohem vyšší přenosové rychlosti. Tyto dvě vlastnosti pak běžní uživatelé využijí zejména pro streamování v rozlišení 8K nebo streamování 3D obrazu, případně hraní online her, u kterých oceníme zejména nižší latenci.

Wi-Fi 7 přináší zásadní vylepšení Wi-Fi za poslední roky. Zatímco přenosová rychlost Wi-Fi 6E je maximálně 9 Gbps, nabízí Wi-Fi 7 rychlost přenosu dat až 46 Gbps, tedy pětkrát více než současná Wi-Fi 6E. Kromě pětinásobně rychlejšímu přenosu dat funguje Wi-Fi 7 na 320 Mhz kanálech, které jsou mnohem širší než kanály používané u předchozích generací Wi-Fi. V kombinaci s 6 GHz pásmem je tak mnohem menší šanci na rušení signálu na jednotlivých pásmech a nedochází k přetížení pásem. S Wi-Fi 7 mohou zařízení vysílat a přijímat data současně přes více linek na různých frekvencích, díky čemuž dochází k navýšení přenosové rychlosti a zároveň výraznému snížení latence. Díky technologii 4K QAM, kterou Wi-Fi 7 podporuje je pak možné přenášet více dat najednou.

V praxi to znamená, že zařízení s podporou Wi-Fi 7 jsou schopna přenést podstatně větší množství dat za kratší dobu, což se hodí například pro streamování v 4K nebo 8K rozlišení. Ocení to však také ti, kteří hrají online hry a to i ty pro AR/VR s 3D obsahem, který se případně může do zařízení také streamovat.

Aktuálně jsou k dispozici teprve první routery s podporou Wi-Fi 7 a to většina z nich ještě pouze ve formě předobjednávek. Navíc se jedná v podstatě bez výjimek o Routery jejichž cena se pohybuje nad patnácti tisici korunami. Co se Applu týká, tak prvním zařízením, které by mělo být schopné podpory Wi-Fi 7 bude s největší pravděpodobností iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max. V případě iPadů a Maců se podpory dočkáme pravděpodoboně až v příštím roce.