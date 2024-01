Na Vision Pro míří více než 150 3D filmů a her

Vydání headsetu Vision Pro se blíží, a spolu s tím se také dozvídáme další a další detaily týkající se toho, jak bude Vision Pro vlastně fungovat, a na jaký obsah a funkce se můžeme těšit. Podle nejnovějších zpráv si budou moci novopečení majitelé tohoto headsetu hned po jeho vydání vychutnat pohlcující zážitek z více než 150 her a filmů.

Od prvního dne nabídne příslušná aplikace v headsetu Vision Pro více než 150 možností sledování 3D filmů a televizních pořadů, které si uživatelé Apple Vision Pro budou moci pustit, uvedla dnes společnost Apple při oznámení data uvedení Vision Pro na trh. Zatímco Vision Pro bude fungovat s jakýmkoli televizním pořadem nebo filmem dostupným prostřednictvím aplikace Apple TV v zařízení, konkrétní tituly byly aktualizovány o 3D, které umožní ještě více pohlcující zážitek. Televizní pořady a filmy, které nejsou ve 3D, se zobrazí v režimu širokoúhlé obrazovky, přičemž Vision Pro nabízí rozlišení 4K televizoru pro každé oko spolu s podporou HDR.

Společnost Apple vytvořila Apple Immersive Video – nový formát zábavy, který má uživatele vtáhnout plně do děje za pomoci 180°3D 8K videozáznamů, pořízených s prostorovým zvukem. Uživatelé budou mít také k dispozici zajímavé interaktivní zážitky, jako je třeba setkání s dinosaury.

Co se týče her, bude Vision Pro podporovat více než 250 titulů v Apple Arcade, přičemž obsah bude možné hrát ve 2D pomocí herního ovladače. K dispozici jsou také vybrané prostorové hry, které byly vytvořeny pro toto zařízení, včetně her Game Room, What the Golf? nebo třeba Super Fruit Ninja. Apple uvádí, že tyto hry využívají schopnosti zařízení Vision Pro k proměně prostoru kolem hráčů a poskytují „jedinečné a poutavé herní zážitky“.

Headset Vision Pro bude uveden na trh v pátek 2. února a Apple začne přijímat předobjednávky v pátek 19. ledna. Při uvedení na trh bude Vision Pro k dispozici pouze ve Spojených státech.