Únik reálných fotek potvrdil existenci tmavé verze Apple Watch Ultra 2! Dočkáme se jich ještě?

Je tomu jen pár měsíců, co se internetem prohnaly fotky tmavé verze Apple Watch Ultra 2, a už tu máme další potvrzení toho, že na této barevné variantě Apple skutečně pracoval. Před pár minutami totiž zveřejnil spolehlivý leaker vystupující na sociálních sítích pod přezdívkou Dongle sérii fotek řemínku k Apple Watch Ultra 2, na kterém jsou jasně patrné kovové části v tmavé barvě – tedy v barvě, díky které by dokonale ladily s tmavým tělem těchto Apple Watch.

Snímky, které si můžete prohlédnout níže, zachycují podle všeho modrý alpský tah, který má Apple v nabídce i nyní – jen s tím rozdílem, že jej prodává se světlými kovovým prvky a nikoliv tmavými, jak je vidět na uniklých fotkách. Ostatně, podívejte se sami. Na prvních čtyřech snímcích v galerii níže naleznete čerstvě uniklé fotky, na zbylých třech pak oficiální produktové fotky Applu s modrým alpským tahem na Apple Watch Ultra. Pro úplnost jen dodáme, že tato barevná varianta alpského tahu byla představena coby exkluzivní barevná varianta právě pro druhou generaci Apple Watch Ultra. Je tedy jasné, že řemínek zachycený na fotkách není žádným „ležákem“ souvisejícím s Apple Watch Ultra 1.

Jak již zaznělo výše, únik fotek řemínku pro Apple Watch Ultra 2 s tmavými kovovými koncovkami je dalším náznakem toho, že uvedení tmavě šedé varianty tohoto modelu bylo skutečně v plánu – ostatně, jak to předpovídala valná většina věrohodných zdrojů v čele s reportérem Markem Gurmanem z Bloombergu. Apple však tento plán z neznámého důvodu odpískal a to i přesto, že jsou právě tmavé Apple Watch Ultra jablíčkáři ve velkém poptávány a taktéž přesto, že titanové iPhony v tmavém těle dorazily. Světu tak nezbývá než doufat, že tmavou verzi Apple Watch Ultra přeci jen dodatečně ukáže, stejně jako to udělal například s červenými Apple Watch 9. Pokud se tak stane, zcela určitě by jím rozdmýchal prodeje tohoto modelu, což by se mohlo v následujících měsících, kdy se dá očekávat pozvolný úpadek prodejů nejnovější řady Apple Watch očekávat, dost hodit. Nechme se však překvapit.