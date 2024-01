Belkin ukázal revoluční stojan pro iPhone. Dokáže se hýbat a zároveň nabíjí

Loňská vývojářská konference WWDC toho přinesla daleko víc než jen představení prvního AR/VR headsetu Applu v podobě Vision Pro či iOS 18 a dalších nových generací OS. Odhaleno bylo třeba i nové rozhraní DockKt API, kterým Apple umožňuje výrobcům příslušenství vytvářet motorizované stojany pro iPhony s automatickým sledováním tváře uživatele. De facto se tedy jedná o maximalizaci využití funkce Center Stage, kterou nabízí již relativně dlouho iPady či Macy. A nyní první výrobce příslušenství ukázal, jak skvěle lze novinku využít. Řeč je konkrétně o Belkinu, který na veletrhu CES ukázal velmi zajímavý motorizovaný držák Auto-Tracking Stand Pro, který – jak už jeho název napovídá – nabízí „otáčení“ iPhonu podle uživatele.

Belkin popisuje svou novinku na webu konkrétně takto:

Nahrávejte video obsah jako profesionál – Díky 360° sledování obličeje, těla a pohybu a motorizovanému automatickému náklonu 90° můžete FaceTime a obsah vytvářet přirozeněji a plynuleji.

Sleduje váš pohyb jediným dotykem – Díky bezproblémové integraci se systémem iOS aktivujete nebo deaktivujete funkci sledování jediným tlačítkem.

Nabíjení MagSafe s přiloženým napájecím zdrojem. – Díky snadnému 15W bezdrátovému nabíjení MagSafe můžete nahrávat celý den. Pro nabíjení po vybalení z krabice použijte přiloženou nabíječku.

Kompatibilní s iPhonem a stativy – Udržujte svůj telefon pevně na místě při telefonování nebo nahrávání obsahu, přičemž stojánek můžete použít buď jako držák iPhonu, nebo jako stativ.

Ať už se zapojíte do zásuvky, nebo ne, máte k dispozici 5 hodin energie – Díky 5hodinovému dobíjení baterií můžete udržovat kameru v chodu, ať se děje cokoli.

Bezpečné držení bez ohledu na cokoliv– I bez napájení si můžete být jisti, že telefon zůstane v držáku tam, kde byl.

Novinka je zatím k dispozici jen na oficiálním eshopu Belkinu a to navíc jen na předobjednání. Dá se nicméně očekávat, že jí do své nabídky zařadí i ostatní prodejci, přičemž v České republice by to měla být Alza coby prodejce Belkin příslušenství. Určitý háček nicméně tkví v ceně – ta je totiž v USA nastavena na 179,99 dolarů, tedy více než 4000 Kč a to navíc samozřejmě bez daně. V Česku tedy novinka vyjde zcela určitě opravdu draho.