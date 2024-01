Apple zadupal letošní CES do země. Stačila mu k tomu jediná tisková zpráva

Pondělí 8. ledna 2024 se do historie Applu zapíše bezesporu jako jedno z nejvýznamnějších dat posledních let. To proto, že právě na tento den si kalifornský gigant naplánoval oznámení startu objednávek a i následných prodejů jeho prvního headsetu Vision Pro. A nyní, s odstupem několika hodin, se nebojíme napsat, že tímto krokem nejenže potěšil mnohé své fanoušky těšící se právě na Vision Pro, ale taktéž pravděpodobně naštval mnohé firmy, které se vypravily na technologický veletrh CES do Las Vegas ukázat své novinky. To proto, že zatímco CES je letos na sítích takřka neviditelný, o Vision Pro je vzhledem k počtu tweetů i dalších reakcí na sociálních sítích opět slyšet ve velkém.

Technologický veletrh CES má už podle mnoha fanoušků své nejlepší roky za sebou. Tvrdý direkt mu před lety navíc uštědřila pandemie COVID-19, která mu vystavila stopku a která jej tedy technologickým fanouškům možná ještě více vzdálila. Pořadatelé se sice i nadále snaží, co jim síly stačí, nicméně prezentované produkty jsou i dle našeho pozorování CESu rok od roku slabší a nejsou tedy schopné na sebe ve větší míře strhnout pozornost. Letošek je pak v tomto směru odepsaný již nyní, tedy v 1. oficiální den konání (byť neoficiálně již CES běží od uplynulého víkendu díky nejrůznějším předpremiérám produktů a tak podobně). Proč? Jednoduše proto, že se zrovna v CES týdnu rozhodl Apple oznámil start prodejů Vision Pro a tedy po několika měsících opět rozčeřit vody, do kterých tímto produktem vplul zčásti loni v červnu při jeho představení. Zatímco tak novinky ukázané na CESu na sociálních sítích jen paběrkují, o Vision Pro se čile diskutuje, o čemž se můžete přesvědčit třeba právě na X (dříve Twitteru), kde se příspěvky ohledně Vision Pro objevují doslova každých pár sekund. O to paradoxnější je pak to, že zatímco mnohé společnosti mají na CES otevřené velké stánky, kde se snaží své novinky co nejvíce odpromovat a dokázat světu jejich kvalitu a zajímavost, Applu stačila pro tento poprask jedna jediná tisková zpráva vydaná v pondělí odpoledne. Pomyslná aura, kterou kolem sebe Apple stále má, je tedy neuvěřitelná i nadále.