EVOLVEO NightVision W25: binokulár s nočním viděním, který fotí, filmuje a připojíte jej k iPhone

EVOLVEO představuje binokulární dalekohled EVOLVEO NightVision W25 s nočním viděním a s funkcí Wi-Fi, která umožní vzdáleně ovládat zařízení pomocí chytrého telefonu. Dalekohled s optickým zoomem (4×) umožňuj i digitální zvětšení (8×). Jedná se o víceúčelové zařízení, které lze použít v úplné tmě i při slunečním světle. EVOLVEO NightVision W25 vyniká při nočním provozu díky vysoce svítivému IR LED reflektoru pro noční vidění. Binokulár EVOLEVEO NightVision W25 je perfektní volbou pro celou řadu aktivit od objevování neznámých území, noční lov, sportovní hry i jako produkt pro posílení bezpečnosti.

Dosah přísvitu v noci: až 300 metrů

Binokulární dalekohled EVOLVEO NightVision W25 je vybaven skleněnou optikou s antireflexním povrchem pro ostřejší a jasnější obraz za jakýchkoli světelných podmínek, dokonce i v úplné tmě. Dosah přísvitu je až 300 metrů a jas vestavěného infračerveného osvětlení je možné nastavovat. K dispozici je 7 úrovní jasu. Minimální úroveň prodlužuje životnost baterií, maximální úroveň umožňuje pozorovat extrémně jasný obraz. V noci bude vykreslený obraz černobílý.

Až 10 hodin nepřetržitého provozu a nahrávání videa

Jedno nabití stačí na přibližně 4—10 hodin nepřetržitého provozu, doba životnosti baterie závisí na tom, jak intenzivně se IR osvětlení používá. Všechna pozorování je možné zaznamenávat v režimech fotografie a videa. Pokud na paměťové kartě není dostatek místa, lze rozlišení snížit. Záznam videa lze provést až v kvalitě 4K při 30 snímcích za vteřinu. Fotografie a videa se zaznamenávají na paměťovou kartu (jsou podporovány karty až do 32 GB) a vše, co je zaznamenáno, lze zobrazit na obrazovce zařízení. Data se přenášejí do počítače pomocí USB-C konektoru.

Ergonomický desin

Binokulární dalekohled EVOLVEO NightVision W25 má ergonomické tělo odolné proti kapkám vody. Protiskluzový povrch zajistí bezpečný a stabilní úchop, ovládací tlačítka jsou umístěna přímo pod prsty uživatele.

Ovládání přes Wi-Fi pomocí chytrého telefonu nebo tabletu

Wi-Fi připojení umožňuje na dálku ovládat dalekohled pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Pomocí aplikace lze upravovat jas infračerveného záření, pořizovat fotografie a videa a také prohlížet, stahovat a mazat nahrané záznamy. Dosah signálu je do 15 metrů. Bezplatná aplikace je k dispozici v App Store a Google Play. Upozornění: Během provozu může být infračervené osvětlení (infračervené záření) detekováno.

Dostupnost a cena

Binokulární dalekohled EVOLVEO NightVision W25 je dostupný prostřednictvím sítě internetových obchodů a vybraných prodejců již za 4 290 Kč včetně DPH.

Vlastnosti: