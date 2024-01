Balení Apple Watch by mohlo vypadat skvěle, ukazuje mladý designér

Designér Nolan Nisbet ukázal, jak by mohlo vypadat balení hodinek Apple Watch, které by bylo výrazně zajímavější než to, ve kterém dodává hodinky Apple v současné době. Hodinky by byly ukryté v balení ve tvaru puku, ve kterém by byl detailně vidět jak řemínek, tak i samotné hodinky, navíc by balení nezabralo víc místa, než kolik zaberou hodinky na vašem zápěstí. Minimalistický design vypadá opravdu skvěle, ovšem že by Apple s nečím podobným přišel je zřejmě vyloučené kvůli jeho snaze o co nejekologičtější balení.