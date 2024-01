10 možných důvodů, proč je internet u vás doma pomalý a jak to napravit

Chcete-li svá zařízení (včetně Wi-Fi směrovače a modemu) chránit před škodlivým softwarem, ujistěte se, že veškerá elektronika využívá nejnovější verze softwaru. Znamená to také chovat se zodpovědně při stahování aplikací, zejména pak těch z neověřených zdrojů. Máte-li pocit, že je vaše internetové připojení pomalé, můžete nejprve vyzkoušet některý z antivirových softwarových nástrojů a provést skenování. Touto cestou lze odhalit, zda jste se nestali obětmi útoku a případně podniknout další kroky.

Pokud jste zaznamenali některý z příznaků přítomnosti napadení vašeho počítače, stojí za to zpozornět, infikovány mohou totiž být i váš modem a router. „Miliony lidí na celém světě nevědí, že jejich počítače nebo zařízení zprostředkovávající přístup k internetu jsou zneužívány malwarovými roboty,“ říká Roger Grimes, odborník na kybernetickou bezpečnost ze společnosti KnowBe4. Tito boti běží tiše na pozadí při prohlížení webu, špehují vaši online aktivitu a dokonce využívají vaše zařízení k útokům na jiné lidi a společnosti. Všechny tyto aktivity mohou zahlcovat šířku pásma a citelně tak zpomalovat rychlost internetu.

Samozřejmě nemusíte hardware měnit pokaždé s příchodem nového standardu, ovšem zhruba po uplynutí každých čtyřech nebo pěti let je výměna na místě. Tím zajistíte, že budete mít k dispozici nejšířeji podporované technologie. Případně též není od věci kontaktovat technickou podporu poskytovatele a ujistit se, že vaše zařízení splňuje příslušné požadavky, abyste tak plně využili potenciál vašeho připojení.

Řešením může být přepnutí na jiné, méně přeplněné kanály na směrovači Wi-Fi. Chcete-li to provést, přejděte do nastavení zařízení a vyhledejte na internetu pokyny pro změnu kanálů na modemu. (Postup se bude lišit v závislosti na poskytovateli připojení a hardwaru.) Bezpečné bude použití kteréhokoli z 11 dostupných kanálů, ale ideální je vybrat kanály 1, 6 nebo 11, které se navzájem nepřekrývají. Pomoci dokáže také změna bezdrátového připojení z 2,4GHz na 5GHz, protože toto pásmo je využíváno méně často, pročež je také méně zahlcené.

Jednou z poměrně častých příčin nízké rychlosti internetu jsou blízké Wi-Fi routery a další zařízení s přístupem k síti, která se ucházejí o stejné připojení. Stejně jako rádia využívají signály Wi-Fi různé frekvence nebo kanály pro streamování a stahování obsahu. Když se však k jednomu nebo více z nich snaží přistupovat příliš mnoho zařízení, může dojít k jejich přeplnění. To bývá problém především v budovách, jako jsou bytové domy.

Špatné umístění Wi-Fi

Přestože se to tak nemusí na první pohled jevit, umístění routeru je poměrně klíčová věc, která má významný vliv na sílu Wi-Fi, což můžete ve výsledku pocítit i na rychlosti. Stěny, nábytek, podlahy, ale také nejrůznější kovové prvky konstrukce, jako jsou traverzy a podobně, mohou omezovat nebo dokonce bránit šíření signálu ve vaší domácnosti, přičemž neméně důležitým faktorem je také vaše vzdálenost od zdroje. Pracujete-li tedy například v prvním patře rodinného domu a váš router se nachází o patro níže na chodbě nebo třeba v pokoji na opačné straně, pak existuje eventualita, že takový odstup bude mít za následek snížení intenzity, potažmo stability připojení.

Co dělat?

Je-li to možné, vyberte pro svůj router místo, které je ideálně v centru domácnosti, na vyvýšeném místě a v dostatečné distanci od fyzických překážek a elektrických zařízení, která by mohla způsobovat rušení. Pokud bydlíte ve větším prostoru, lze hluchá místa a nedostatečnou úroveň signálu kompenzovat pomocí Wi-Fi extenderů nebo mesh rozšířeními, která posílí signál Wi-Fi tak, aby dosáhl do všech koutů vašeho domova.