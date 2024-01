Peníze na nový mobil? Kde vzít a nekrást?

Kdo nemá mobilní telefon, jako by nebyl. Pro většinu lidí je to nezbytný společník. Používají ho na volání, psaní zpráv, fotografování, deníček i jako pracovní nástroj. Jako každý přístroj se časem porouchají nebo už nesplňují potřebné požadavky a musí se vyměnit za nový a lepší model. Kde na to vzít a nekrást?

Ideální varianta? Vlastní finance

Financovat nový mobilní telefon vlastními finančními prostředky je nejlepší varianta. A ne nereálná. Jednodušší přístroj seženete za pár tisíc, které zvládnou našetřit i lidé s nižším příjmem. Někdo jej dostane jako služební s tím, že může telefon využívat i k soukromým účelům nebo si ho koupí do podnikání. Na dražší modely se spoří hůř a šanci mají hlavně lidé s vyššími příjmy. Když patříte více do průměru, musíte si vyhradit delší čas na spoření. Na svůj cíl ale můžete dosáhnout.

Kdo peníze nemá nebo se mu zničí mobil v době, kdy volnými penězi nedisponuje, může jít jinými cestami.

Výměna starého za nový

Podle průzkumu Evropy v datech, který proběhl v únoru 2023 se v ČR denně prodá 8500 telefonů a lidé si pořizují nové zařízení každé tři roky. Ty staré často vyhazují do kontejnerů pro ně určených nebo je mají doma v šuplíku dlouhá léta. Víte ale co? Můžete je zkusit prodat na protiúčet a získat nový za lepší cenu. Zároveň se zbavíte starého kousku, ze kterého ještě bude nějaký užitek. Obsahují totiž různé suroviny, ať už je to zlato nebo stříbro. Mnoho prodejců vám za váš starý telefon nabídne slevu na nový kus. Její výši ovlivňuje stáří přístroje a značka. Na některé nedostanete vůbec nic, ale stále je lepší, když ho někdo ekologicky zlikviduje, než aby skončil na skládce.

Existuje pronájem mobilního telefonu?

Ano. Někteří prodejci nabízí mobilní telefony formou měsíčního nájmu. Za určitý měsíční poplatek dostanete vybraný model. Tato možnost je ideální ve chvíli, kdy chcete mít stále nejnovější modely. Nějaký čas platíte jeden, pak ho vrátíte a pořídíte zase jiný. Když si chcete nechat svůj stávající, jednoduše doplatíte stanovenou sumu (nebývá velká) a je váš.

Určitou formou pronájmu jsou zvýhodněné telefony od mobilních operátorů. Když si sjednáte vybraný tarif, získáte telefon za výhodnou částku a můžete ho mít takříkajíc na splátky. Smlouva je u těchto služeb obvykle sjednaná na dobu určitou. Kdybyste ji vypověděli dřív, musíte telefon vracet nebo doplatit zbývající cenu stanovenou operátorem.

Mobil na splátky

Jednou z oblíbených variant pořízení nového mobilního telefonu je nákup na splátky. Ten nabízí takřka každý prodejce prostřednictvím splátkových společností. Výběr možností splátek je skutečně pestrý. Nabízí se varianta nákupu na třetinky, kdy si konečnou částku rozdělíte na tři splátky a platíte jen minimální nebo žádné úroky. Další možností je tzv. odložená platba, kdy máte určitou lhůtu na uhrazení celé ceny telefonu. Když zaplatit nezvládnete, můžete si požádat o běžný splátkový kalendář a platit touto formou. Nakonec zůstává klasická možnost splátek. I tato varianta je hodně flexibilní. Vyberete si dobu splácení, počet splátek či jejich výši. Pamatujte na to, že čím nižší splátku a delší dobu splácíte, tím vás půjčka stojí víc. Některé společnosti dělají různé akce pro potencionální klienty, kdy můžete nakoupit na splátky bez navýšení. Tedy zaplatíte jen tolik, kolik si půjčíte.

Mobil na splátky vyřešíte buď přímo v prodejně nebo přes internet, pokud nakupujete tam. Vyřízení je rychlé a jednoduché.

Půjčka na nový telefon

Kdo si nemůže dovolit nový telefon za vlastní peníze a nevyhovuje mu splátkový prodej, ten si klasicky půjčí. Protože každý potřebuje nakupovat rychle, nechce řešit nějaké zdlouhavé a složité vyřizování, volí často online půjčku. Vzhledem k jejich velkému množství a rozdílné kvalitě si nabídky pečlivě porovnejte mezi sebou, například tady. Ušetříte si tím hodně peněz a starostí. Úvěr se může hodit i pro případ opravy, která by byla nákladnější, ale zároveň stále výhodnější než pořízení nového zařízení. Výhodou půjčky není jen rychlé vyřízení, ale i velká flexibilita a možnost nastavit si podmínky podle potřeby. Na druhou stranu u tohoto typu půjček získáte spíš menší částky s krátkou dobou splatnosti.

Zároveň si dejte pozor na podmínky smlouvy, úrokové sazby, poplatky či sankce. Ty mohou vyjít dráž než samotná půjčka.

Vzhledem k tomu, že v České republice lidé nejčastěji kupují telefony za cenu od do 4 do 9 tis. Kč, stačí většinou malá půjčka. Chcete-li mobil ve vyšší cenové relaci, dejte přednost klasickému spotřebitelskému úvěru, který bývá levnější s delší dobou splatnosti. Získáte větší částku a více času na splácení.

Půjčka na mobil? Ano nebo ne

Vždy je lepší nemít dluhy. Ovšem ne vždy je to možné, a právě mobilní telefon je pro mnohé nepostradatelnou věcí, ať už z pracovních či rodinných důvodů. V mnoha případech ani nemůžete koupit levnější model, protože potřebujete vhodnou výbavu, aby sloužil tak, jak má. Pak se vyplatí si raději půjčit než nemít.