Jak to bude s Dynamic Islandem u iPhonů 16 Pro? Ve hře jsou tři varianty!

V posledních dnech vyplulo na světlo světa hned několik úniků odhalujících možnou podobu chystaných iPhonů 16 Pro (Max), které se však od sebe liší ve výsledku jen v jedné věci a to konkrétně v pojetí Dynamic Islandu. Přestože do jejich oficiální premiéry zbývá ještě mnoho času a je tedy nemožné jakkoliv oficiálně potvrdit, jak přesně budou novinky vypadat, podle dosavadních úniků se zdá, že Apple pracuje celkem se třemi jeho verzemi. Tvrdí to alespoň celá řada leakerů, jejichž zdroje měly mít údajně přístup k prototypům. Jaké varianty jsou tedy ve hře?

Standardní rozměr jako nyní

Jeden z prototypů iPhonů 16 Pro, se kterým Apple údajně pracuje, má Dynamic Island ve zcela stejných rozměrech, na jaké jsme zvyklí nyní. Možná jej totiž vnímá jako stále ještě poměrně neokoukaný prvek, který není třeba jakkoliv výrazněji přepracovávat. Druhou možností je pak to, že si chce jeho změnu nechat na později, protože pro letošní iPhony má dle svého uvážení již dostatek novinek.

Mírné zmenšení

Druhý prototyp iPhonu 16 Pro, o kterém se v kuloárech šušká, má mít Dynamic Island o něco menší a to díky zmenšení modulu pro Face ID. Jednat by se nicméně mělo o upgrade poměrně nevýrazný srovnatelný například se zmenšením výřezu v displeji u iPhonů 13 Pro oproti předešlým generacím. Jinými slovy, jablíčkáři by se přeci jen dočkali něčeho nového, avšak pro Apple by byl tento upgrade relativně bez práce.

Průstřel namísto „fazole“

Suverénně nejzajímavějším prototypem, se kterým má Apple nyní pracovat, je ten s průstřelem v displeji namísto „fazole“. Softwarové funkce Dynamic Islandu ve formě zobrazování nejrůznějších částí aplikací a zobrazovacích prvků by samozřejmě zůstaly zachovány, nicméně při zobrazování například fotek, videí či hraní her a tak podobně by byla „vyšachována“ jen velmi malá část displeje, což by mělo zvýšit celkový uživatelský komfort. Je nicméně možné, že si Apple zatím toto řešení jen zkouší a nakonec se pro něj rozhodne až později. Ostatně, v minulosti si například zkoušel na prototypech i Touch ID pod displejem, haptická tlačítka pro ovládání hlasitosti a tak podobně. A přestože to vypadalo, že se k realizaci již schyluje, nakonec k ní nedošlo.

Úplné odstranění zatím nečekejte

Pokud se řadíte mezi odpůrce Dynamic Islandu, úplně dobrou zprávu pro vás nemáme. Nic totiž zatím nenasvědčuje tomu, že bychom se s ním měli v dohledné době zcela rozloučit. Nejoptimističtější předpovědi totiž uvádí, že k nasazení displeje bez jakéhokoliv rušivého elementu má Apple přistoupit nejprve v roce 2027. Hlavním problémem pak má být skrytí předního fotoaparátu bez toho, aniž by se snížila kvalita jeho snímání.